Durante la cuarta sesión especial del 145° Periodo Legislativo, presidida por Gustavo Hein, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este martes el proyecto de ley de Código Electoral, remitido por el Poder Ejecutivo, al cual se le realizaron modificaciones que surgieron del trabajo en comisiones. La votación fue por mayoría para el dictamen de la bancada oficialista.

Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, sostuvo al abrir debate: “Es una sesión histórica. Después de muchas reuniones y discusiones, hemos logrado un dictamen que no pudo ser único, pero intentamos en todo momento lograr armonía para reformar una ley que no es menor, que lleva más de 90 años”.

“Venimos a dar una respuesta a la sociedad que nos está pidiendo un cambio, cercanía y transparencia”, expresó la legisladora, tras lo cual afirmó: “Lo más novedoso es la Boleta Única de Papel (BUP), que nos pone en consonancia con las otras provincias de la Región Centro y lo aprobado a nivel nacional”.

En una enumeración de los cambios, Lena mencionó que se crea la Dirección Provincial Electoral, se establece de una manera clara la fecha de las elecciones –el primer domingo de mayo para las PASO y el cuarto de junio para las generales–, se mantiene el sistema de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, se establece paridad de género en los órganos colegiados, se reforma la ley de partidos políticos y se regula el financiamiento de las campañas electorales, entre otros.

“Dejaremos de votar con las boletas sábanas que traían múltiples inconvenientes, terminaremos con los problemas de los faltantes y en una sola tendremos todo el menú electoral”, expresó la diputada. Agregó que el proyecto tuvo “muchísimas incorporaciones que lo hicieron mejor, por sugerencias de todas las bancas” y acotó: “Esta es la oportunidad de ser protagonistas de un cambio en la historia, un cambio que muchos entrerrianos esperábamos”.

Por su parte, Laura Sratta (Más para Entre Ríos) sostuvo: “Entre Ríos tiene una tradición democrática que no ha sido puesta en tela de juicio. Esa es una base en la que nos paramos para construir el dictamen de minoría”.

Consideró que “hay apuro por sancionar una ley que se va a implementar recién en 2027”; opinó que se debían realizar audiencias públicas, como en las otras provincias de la Región Centro, y “construcción de consensos”, al tiempo que aseguró que su bloque no está en contra de la BUP.

Andrea Zoff (Más para ER) describió los puntos del dictamen de minoría presentado por su bancada: no prevé la creación de la Dirección Provincial Electoral, tampoco contratar espacios publicitarios para las campañas sino aportes dinerarios a los partidos; contempla la publicidad en redes sociales y el pegado de candidaturas sin restricciones, y propone un diseño de las BUP para que sea igual a la boleta nacional, entre otros.

En tanto, Mauro Godein (JxER) expresó: “Soy parte del movimiento vecinalista, que viene bregando por la reforma del sistema electoral y principalmente por cambiar la boleta sábana por la Boleta Única de Papel, que le da al elector mayor libertad para votar a quien quiere y no a quien no quiere y viene a transparentar el sistema electoral”. Aunque indicó que “a los partidos chicos hay algunas reformas que no los benefician, dijo que acampañaba el proyecto “en nombre del vecinalismo”.

Jorge Maier (JxER), desde el partido Movimiento Social Entrerriano, apoyó la reforma. Destacó que fue la primera vez que las comisiones salieron de Paraná para el debate.

Roque Fleitas (La Libertad Avanza) manifestó el acompañamiento de su bloque al proyecto en general, pero con discrepancias en la votación en particular. “Hay un gran ausente en este debate que es el ciudadano común, por eso no vamos a acompañar las PASO. Tampoco el financiamiento a los partidos políticos”, dijo.

Liliana Salinas (Partido Conservador Popular), apoyó la iniciativa: “Estoy convencida de que esta reforma es necesaria. Creo en este proyecto”.

Julia Calleros (Fe y Libertad) celebró la incorporación de la Boleta Única y anunció su voto a favor en general, pero en contra en dos artículos. Carlos Damasco, del mismo bloque, manifestó su desacuerdo con el sistema de pegados y su voto en contra en la votación en particular.

Asimismo, se manifestaron a favor de los diputados del oficialismo Lénico Aranda, Carola Laner y Fabián Rogel. En contra también lo hicieron desde Más para Entre Ríos Juan José Bahillo, Stefanía Cora y Sergio Castrillón.

Marcelo López (JxER), presidente de la Comisión de Legislación General, cerró el debate: “Cuando exista la posibilidad de mejorar las instituciones, hay que hacerlo. Las iniciativas de los últimos años de modernizar el sistema electoral no avanzaron. El gobernador actual sí tiene la voluntad política de avanzar”. Sostuvo también que la reforma “es importante” y que “principalmente favorece a los partidos de la oposición”.

Estuvieron presentes en el recinto el secretario de Comunicación de la Provincia, Sergio Kneteeman; el secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro; la directora de Reforma Política, Fanny Maidana; el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Abelardo Del Prado, así como representantes de distintos partidos políticos. (APFDigital)