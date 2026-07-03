La Cámara de Diputados de Entre Ríos celebró este jueves 2 de julio su novena sesión ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo. El encuentro, bajo la conducción del presidente del cuerpo, Gustavo Hein, otorgó media sanción a cuatro proyectos con despacho de comisión que integraron el orden del día, entre ellos la reglamentación del Juicio Político y la reglamentación del efecto derogatorio contenido en el artículo 60º de la Constitución Provincial.

Obtuvo un espacio central en el debate legislativo el dictamen sobre la reglamentación del procedimiento del Juicio Político. El texto final consensuado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento -que recibió media sanción y fue votado por unanimidad- recogió propuestas de la diputada Gabriela Lena y de legisladores con mandato cumplido Juan Pablo Cosso y Esteban Vitor. Al fundamentar la iniciativa, Lena planteó que se “está dotando a Entre Ríos de reglas claras”, al tiempo que aseguró: “El fortalecimiento de la democracia y del sistema republicano no se mide por la voluntad de controlar sino respetando el Estado de Derecho”.

La presidenta de la comisión manifestó que el dictamen surgió por consenso pues recibió aportes de todos los bloques políticos. Según planteó, el texto es “riguroso en el respeto de las garantías constitucionales para que, si debe aplicarse, todos sepamos cuáles son las reglas del juego”. Por parte del bloque de la primera minoría, el diputado Sergio Castrillón aseveró: “Debatimos y consensuamos cuáles son las condiciones para proceder ante un juicio político”, al tiempo que celebró la decisión de fusionar expedientes sobre la materia.

A su turno, el cuerpo otorgó media sanción por mayoría a un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto que busca reglamentar el efecto derogatorio que prevé el último párrafo del artículo 60º de la Constitución de Entre Ríos. El texto proveniente del Poder Ejecutivo especifica que la derogación por triple inconstitucionalidad declarado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se limitará exclusivamente a la parte afectada por el vicio constitucional y excluyendo explícitamente fallos de oficio.

En este punto, la diputada Lena se refirió en su fundamentación ante el pleno que la iniciativa destaca por la necesidad de “dotar de seguridad jurídica a un aspecto institucional de trascendencia”, así como de “eliminar la incertidumbre en torno de la vigencia o pérdida de vigencia de las normas generales”. A su vez, la diputada María Laura Stratta argumentó el voto negativo de su bloque al considerar que “el artículo 60º es una cláusula de control constitucional y no una norma que requiera reglamentación”.

Ley de Mecenazgo Deportivo

Legisladores otorgaron media sanción por unanimidad a la reforma de la Ley Provincial Nº11.240 de Mecenazgo Deportivo, una iniciativa impulsada por la diputada Débora Todoni. La modificación se centra en el artículo 14º del texto, cuyo propósito es el de optimizar los mecanismos de financiamiento y apoyo para deportistas e instituciones deportivas de la provincia.

Fuente: APF