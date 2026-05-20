La Cámara de Diputados debatirá este miércoles un proyecto del oficialismo para actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías y focalizar los beneficios en hogares vulnerables y regiones históricamente incluidas en el esquema.

La iniciativa, que cuenta con dictamen de mayoría, apunta a ordenar el financiamiento del sistema energético, fortalecer la segmentación de subsidios y corregir distorsiones generadas tras la ampliación del régimen concretada en 2021, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Según el proyecto, los subsidios quedarán dirigidos exclusivamente a usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El padrón incluirá hogares con ingresos netos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En el caso de los hogares con integrantes con discapacidad, la iniciativa establece que la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera el CUD implica necesidad de asistencia económica para afrontar el pago de los servicios energéticos.

El texto también redefine el universo alcanzado por el régimen de Zona Fría y limita la cobertura a las regiones históricamente incluidas, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, incorpora dentro del esquema la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

La propuesta oficialista sostiene que la ampliación del régimen realizada en 2021 llevó el número de beneficiarios a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red, lo que derivó en la inclusión de sectores con alto poder adquisitivo o sin correspondencia con los criterios de vulnerabilidad económica.

Fuente: NA