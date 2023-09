En una reunión informativa, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, comenzó a analizar el proyecto de Ley, enviado el pasado 12 de septiembre, por el cual se deja sin efecto el impuesto a las ganancias que recae sobre los ingresos del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones y, por el otro, incorpora en la ley del mencionado gravamen, un régimen cedular dirigido, exclusivamente, a los mayores ingresos derivados de aquellas rentas.



En primer lugar, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, defendió el proyecto, y en ese sentido explicó: “Lo que vinimos a hacer ahora es algo superador y tiene que ver con atender a las rentas generadas en relación de dependencia (cuarta categoría)”.



Además, la funcionaria brindó detalles de la norma: “Las rentas originadas por empleadas y empleados en relación de dependencia van a empezar a tributar bajo un esquema cedular”. “Consiste en establecer un mínimo no imponible de 180 salarios mínimos, vitales y móviles. De superar ese importe el trabajador va a tributar por el excedente”, puntualizó.



En la misma línea que su preopinante, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, aseguró que “el salario no es ganancia”, al tiempo que indicó que “el proyecto establece la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y su reemplazo por un impuesto a los altos ingresos”.



“Este proyecto está destinado a una mejor organización del trabajo argentino para mejorar las condiciones de productividad y redistribución que nuestro país necesita”, ponderó la responsable de la cartera de Trabajo.



Por otra parte, el titular de la Administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, afirmó que “es un proyecto que deja sin efecto el impuesto a las ganancias que recae sobre los ingresos de trabajo personal, ejecutado en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones” y que -añadió-, además, “incorpora un régimen cedular dirigido exclusivamente a los mayores ingresos derivado de aquellas rentas”.



Según el responsable de la AFIP, “esta iniciativa otorga justicia social y tributaria para los trabajadores”.



Luego, Hugo Godoy, secretario general de la CTA autónoma, manifestó su apoyo a la iniciativa, al considerar que “es un paso trascendental”, por lo cual pidió un “tratamiento urgente”.



En tanto, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, avaló el proyecto y sostuvo que, en representación del gremio docente, “ratificamos la creencia de que el salario no es ganancia”. “Hoy el 13 por ciento de los docentes pagan impuesto a las ganancias y les puedo asegurar que no son sueldos altos”, subrayó.



Finalmente, el secretario general de la Confederación General del trabajo, Héctor Daer, expresó: “Siempre consideramos que los ingresos altos tienen que tributar”. “Esta norma es un paso hacia una reforma y una maduración de un sistema tributario más equitativo”, concluyó.