En medio de la interna autodestructiva entre territoriales y celestiales de La Libertad Avanza, la reciente sesión en la Cámara de Diputados le dio un respiro al Gobierno, que no sólo avanzó con un nuevo ajuste en los subsidios al gas sino que además logró bloquear la ofensiva que preparaba la oposición con el "affaire Adorni" como punta de lanza.

El gran ganador de la jornada del miércoles fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuya figura había quedado en entredicho luego de que la agrupación Las Fuerzas del Cielo lo vinculara directamente con una cuenta anónima (Periodista Rufus) en redes sociales que venía desparramando críticas a troche y moche contra Santiago Caputo y los hermanos Milei.

El karinismo negó las acusaciones contra el riojano, y hasta el presidente salió a respaldarlo públicamente, pero semejante espaldarazo no alcanzó para disciplinar a las tropas digitales de Caputo, que siguieron diseminando las sospechas contra el titular de la Cámara baja.

Para aplacar las críticas y volver a empoderarse, Menem necesitaba una contundente victoria política para onfrendarle a Milei, y lo consiguió con creces.

El primer objetivo se logró cuando reunió quórum: al habilitar la sesión propia, desactivó la convocatoria opositora pautada para una hora más tarde en el recinto, donde los cañones iban a apuntar sin piedad contra Manuel Adorni.

De esa forma, el oficialismo logró blindar al jefe de Gabinete, poniéndolo a resguardo de los proyectos que buscaban su interpelación y hasta una moción de censura.

Después de ese primer gran paso, había que pensar en la agenda propia que el Gobierno había diseñado con la Ley Hojarasca y luego con la readecuación del régimen de zona fría para subsidios al consumo de gas.

El primer proyecto, una depuración del digesto normativo con la derogación de cerca de 70 leyes obsoletas, nunca estuvo en riesgo y el resultado fue generoso para el Gobierno.

Celebró con devoción el secretario de Regulación de la Nación, Alejandro Cacace, el ex diputado radical que fue adoptado por el ministro "motosierra" Federico Sturzenegger.

Sin dudas el plato fuerte de este menú de pasos que fue la sesión en la Cámara de Diputados pasaba por el proyecto que proponía recortes en los subsidios el gas, especialmente en la zona centro y noroeste del país.

En la antesala a la sesión, esta iniciativa no llegaba con las garantías suficientes como para estar tranquilos en el resultado de la votación.

En ese escenario incierto entró a jugar el ministro de Interior, Diego Santilli, quien se puso al hombro la negociación con una serie de gobernadores.

A cambio de apoyo en el recinto, "el Colo" les prometió un esquema de subsidios a la energía eléctrica por zona cálida.

Las provincias invitadas a esta "promo" fueron Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones y Santa Fe.

Las gestiones tuvieron un desenlace "feliz" con cuatro de ellas, mientras que los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Ferraro, y de Catamarca, Raúl Jalil, exigieron una condición más: que el compromiso a subsidiar la electricidad estuviera por escrito en la letra de la misma ley.

Con el compromiso de esas cuatro provincias que sí confiaron en la palabra de Santilli las cuentas ya le daban al Gobierno como para ir medianamente tranquilos a pelear la votación al recinto de Diputados.

Los diputados de Pullaro votaron en contra y los de Jalil se abstuvieron, pero no fueron suficientes para desnivelar el resultado, que fue más holgado del que se preveía en los días previos, con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones.

El Gobierno entiende que en el Senado no deberían haber mayores contratiempos para ratificar la media sanción de Diputados, supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes directas.

La iniciativa busca retrotraer la política de subsidios a un esquema similar al que regía antes de la ley aprobada por ambas cámaras en el 2021, a instancias de un proyecto presentado por Máximo Kirchner que establecía rebajas de entre el 30 y el 50% en buena parte de las provincias del país.

La ampliación del régimen de zona fría en aquel entonces generó 3.4 millones de nuevos beneficiarios de las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis y algunas localidades de Tucumán.

Una vez que se implemente la nueva política, caerán los beneficios de cerca de 1.600.000 usuarios de estas regiones con climas frío templado durante los meses de invierno, y solo los mantendrán los restantes 1.800.000 pertenecientes a núcleos familiares con ingresos menores a 4.3 millones de pesos, inscritos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Pero las zonas a las que se les sigue reconociendo condiciones climáticas de frío extremo (Patagonia, Malargüe y la Puna) también se verán levemente perjudicadas, ya que se achicará la base de cálculo de los descuentos, tomando únicamente la parte variable por consumo para aplicar el subsidio, dejando entero y sin ningún tipo de descuento al cargo fijo reflejado en la factura.

De esta manera, el Poder Ejecutivo se asegura un recorte fiscal significativo, en sintonía con los lineamientos de la gestión libertaria.

En el discurso de cierre antes de la votación del proyecto, la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici intentó conferirle al ajuste un revestimiento moral: "Un régimen de subisidios es eficiente cuando ajusta donde puede y subsidia donde debe".

Fuente: NA