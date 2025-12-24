El presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein, presidió este martes la segunda Sesión Especial del día en la que se otorgó media sanción al proyecto que extiende de la Ley Nº 11.138 y 11.177, de emergencia para obras públicas y viales. El expediente había recibido dictamen favorable en reunión de comisión de Obras Públicas y Planeamiento, desarrollada el martes durante la mañana.



El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo -contenido en el Expediente Nº 28.925-, se fundamenta en “el cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente”. Asimismo, la fundamentación de la norma asegura que sin la continuidad del régimen de emergencia se incurriría en “un riesgo para el interés público, al frustrar los mecanismos legales diseñados para la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública”.

A su término, la Cámara otorgó media sanción a expedientes analizados en comisión de Legislación General referidos a declaraciones de utilidad pública y sujeciones a expropiación, remitidos por el Poder Ejecutivo. El primer proyecto de estas características atiende el ordenamiento legal requerido para la ejecución de la obra denominada ‘Pavimentación de Calzada Ruta Provincial A08 Acceso a Villa Paranacito’.

Como presidente de la comisión que emitió los dictámenes, el diputado López argumentó a favor de la iniciativa ante la Cámara. Al respecto, aseguró que estas leyes permitirán “optimizar las condiciones de transitabilidad de personas, bienes y servicios esenciales”. En el mismo sentido, el diputado desarrolló los argumentos respecto de los dos expedientes que se trataron a continuación. El primero, Expediente Nº 28799, refiere a un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra titulada ‘Puente sobre Arroyo El Sauce, en departamento Gualeguaychú’.

El segundo proyecto de ley, en tanto, Expediente Nº 28.800, declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra ‘Puente sobre Arroyo El Desmochado’, en departamento Tala. En estos dos últimos expedientes, los diputados en comisión habían dispuesto un artículo que modifica el texto original por el que se faculta a la Dirección Provincial de Vialidad a “determinar en cada inmueble si existe la necesidad de expropiación total o parcial del bien y, en caso de que bastara la expropiación parcial, a determinar que porción se expropiará”.

Fuente: APFDigital