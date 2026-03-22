Diputados provinciales del Bloque “Más para Entre Ríos” le solicitaron al presidente de la Cámara, Gustavo Hein, que ponga en funcionamiento el protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, debido a las múltiples denuncias contra el legislador socialista Juan Manuel Rossi.

En la misiva enviada al titular del cuerpo, se hizo referencia a la denuncia pública de Tamara Godoy, presidenta de la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER) y militante socialista, que apuntó a Rossi por presuntas acciones de hostigamiento y violencia de género cuando se desempeñó trabajando en su bloque. A ella se le sumaron ocho exmilitantes más, que de forma anónima respaldaron lo vertido por Godoy en una carta enviada a los medios el viernes último.

Los diputados justicialistas, en ese sentido, expresaron su “profunda preocupación y enérgico repudio frente a los hechos de violencia denunciados públicamente” y señalaron que “la gravedad no sólo interpela la conducta individual, sino que compromete la responsabilidad institucional de este Cuerpo”.

En la nota, los diputados pidieron “de manera urgente” la “inmediata culminación, aprobación e implementación del protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, cuya elaboración fuera requerida en el ámbito judicial y luego aprobado por Resolución del Cuerpo, asegurando que el mismo contemple mecanismos claros de prevención, intervención y sanción”.

Además, pidieron entre otras acciones la adopción de medidas institucionales “concretas y eficaces tendientes a resguardar los derechos de las mujeres, garantizar ámbitos laborales libres de violencia y evitar cualquier forma de revictimización”.

Fuente: Ahora