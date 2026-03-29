El próximo martes 31 de marzo, desde las 16, las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente y de Legislación General de la Cámara de Diputados continuarán con el tratamiento del proyecto de ley del diputado de Juntos por Entre Ríos (JxER), Juan Manuel Rossi, que impulsa la sanción de una ley que “establece el régimen jurídico de conservación de la fauna silvestre en la Provincia de Entre Ríos, con el propósito fundamental de asegurar la conservación de las especies de fauna silvestre autóctona en sus hábitats naturales, de acuerdo con los principios definidos en la presente normativa”.

En la ocasión disertarán en el Salón de Pasos Perdidos en calidad de invitados, Carlos Ignacio Pradal, presidente de la Asociación para la Conservación y Uso Sustentable del Ecosistema Entrerriano (Acetra); Marcelo Favre, secretario de la Asociación Civil Conservación de Tierra Palmares, y el miembro de esta, Milton Dardo Vacherand; Oscar Denis, asociado de Acetra; Ariel Semenov, representante de la Cámara Argentina de Turismo Cinegéstico y Conservacionismo (Catcyc).

En el proyecto se detalló que el alcance del “régimen de conservación de la presente ley comprende la protección de las especies de fauna silvestre, tanto residente como migratoria, que habitan en la Provincia de Entre Ríos. Incluye, asimismo, la protección de sus hábitats esenciales para la supervivencia y el pleno desarrollo de las mismas. Se excluye del ámbito de aplicación de esta ley la fauna acuática”.

La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos, a través de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, o el organismo que en el futuro la reemplace, garantizando la intervención de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

La futura norma, de ser aprobada, prescribe una “nómina de especies protegidas”. La autoridad de aplicación deberá “publicar y mantener actualizada, con libre acceso, una nómina de familias, especies, subespecies, nombre común y estado de los animales silvestres autóctonos amenazados, vulnerados y en peligro de extinción presentes en la Provincia de Entre Ríos, conforme a lo establecido en la normativa nacional vigente. No obstante, la autoridad de aplicación podrá ampliar o precisar dicha clasificación cuando existan fundamentos técnicos que justifiquen la inclusión de especies de interés local o regional”.

La propuesta, si es sancionada, creará un “dispositivos de rescate y atención de animales silvestres vulnerables mediante una ventanilla única de recepción de denuncias y la creación de centros primarios de atención”.



En este sentido se puso como ejemplo “la reciente liberación de ‘Chamarrita’, una hembra de aguará guazú rescatada en el ejido de Paraná, rehabilitada en un centro especializados y reintroducida en la Reserva ‘El Potrero’ de Gualeguaychú (Era Verde, 2025)”.

Rossi destacó que aquella “experiencia exitosa debe animarnos a fortalecer y ampliar este tipo de dispositivos hacia toda la provincia. Asimismo, las estrategias de conservación de repoblación, reintroducción y translocación para la recuperación y perpetuación de la fauna nativa amenazada son el corazón de este proyecto de ley”.

El proyecto “también, avanza en el control de la fauna exótica invasora y potencialmente invasora ya que son perjudiciales para las especies nativas! Y puso como “ejemplo, un estudio realizado en campos de Gualeguaychú detectó más de 10.000 semillas de acacia negra por hectárea, muchas de ellas dispersadas por ciervos axis y jabalíes, dos mamíferos exóticos invasores que consumen sus frutos y luego esparcen las semillas a través de sus heces”.

El diputado destacó que aquel “proceso facilita la expansión acelerada de la acacia negra, un árbol invasor que desplaza especies nativas, generando un grave daño ambiental. Por razones como estas, se prohíbe la introducción de la fauna exótica invasora en todo el territorio provincial y se adoptan estrategias de manejo provinciales integradas en la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI)”.

Fuente: APFDigital