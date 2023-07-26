En el año del 40° Aniversario de la recuperación de la democracia, diputados de todos los bloques que conforman la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Cecilia Moreau, resaltaron lo importante de vivir en libertad y respeto por las instituciones.



Al respecto, la legisladora socialista Mónica Fein sostuvo: “Este año cumplimos 40 aniversario de la recuperación de la democracia. Todas y todos hemos aprendido que, en el debate político y en el funcionamiento de las instituciones podemos avanzar en una sociedad con más reglas, oportunidades, derechos y libertad”.



Por su parte, la diputada jujeña por el Frente de Todos Carolina Moisés consideró que los 40 años democracia ininterrumpida en la Argentina “nos han generado un gran alivio, porque vivimos en libertad, generando derechos para que se cumplan en la vida cotidiana de la gente. Y que se construyan leyes que garanticen más derechos en el Congreso nacional, que se respeten los procesos electorales y la decisión ciudadana”.



De igual manera, José Luis Espert, legislador por el bloque Avanza Libertad, propuso “felicitarnos a todos los argentinos, por haber mantenido -aún en circunstancias muy complicadas, como la Crisis del 89’ o la del 2001- las instituciones de la democracia. Me pone muy feliz que 40 de mis 62 años los haya vivido en democracia”.



En la misma línea, Daniel Arroyo, legislador oficialista, destacó: “Hemos logrado consolidar la democracia y que haya una institucionalidad. Para conformar gobierno, hay que ir a elecciones y ganar. No hay golpe de estado posible”.