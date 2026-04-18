La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se reunirá este martes 21 a las 10 de la mañana para avanzar en el tratamiento de tres proyectos de ley que apuntan a reglamentar el procedimiento de juicio político en la provincia, un mecanismo clave dentro del sistema institucional y del control entre los poderes del Estado.

Una de las iniciativas fue presentada en 2021 por el diputado Esteban Vitor (PRO), quien explicó que su propuesta se basa en el análisis de antecedentes impulsados por otros legisladores a lo largo de los años, aunque incorpora modificaciones que considera necesarias para mejorar la calidad del proceso. En ese sentido, remarcó la importancia de establecer pautas claras que ordenen cada etapa. “La idea es que cada pedido de juicio político que se presente sea tratado en tiempo y forma y con las garantías necesarias. Es importante que, tanto si se da curso al pedido como si se desestima la denuncia, la decisión se tome en un plazo prudente y con fundamentos que sean públicos”, sostuvo. Además, afirmó que su proyecto busca fortalecer la institucionalidad, la transparencia, la responsabilidad y la seriedad del proceso, en línea con los principios constitucionales y los valores republicanos.

La segunda propuesta corresponde a la diputada Gabriela Lena, quien en los fundamentos advirtió que la Constitución provincial carece de una reglamentación clara y detallada sobre este procedimiento. En ese marco, señaló que existen vacíos normativos en aspectos centrales como la forma de iniciar un expediente, la posibilidad de abrir una investigación, el sistema de notificaciones —ya sea en el domicilio real o laboral— y el modo en que el acusado puede ejercer su derecho de defensa y ser oído. A partir de estas observaciones, planteó que su iniciativa tiene como objetivo consolidar el juicio político como una herramienta de equilibrio institucional y evitar que se convierta en un factor de incertidumbre o en una fuente de conflictos.

Por su parte, el diputado Juan Pablo Cosso presentó en 2023 una tercera iniciativa, en la que define al juicio político como un instrumento de excepción dentro del Estado de derecho, destinado a garantizar el control político entre los distintos órganos. Su propuesta incorpora la regulación de aspectos que surgieron en la práctica, como la determinación de las personas alcanzadas, el funcionamiento de la comisión investigadora, los plazos del proceso, la incorporación de herramientas tecnológicas y las situaciones vinculadas a una eventual renuncia del denunciado.