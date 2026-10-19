La Cámara de Diputados inicia una semana de alta intensidad política donde el oficialismo y la oposición medirán fuerzas tanto en el trabajo de comisiones como en el recinto. Tras la fallida sesión de la semana pasada, los bloques opositores buscan reorganizarse, mientras persisten tensiones internas en sectores como Provincias Unidas y el peronismo, este último afectado por la relación con los gobernadores.

La agenda parlamentaria tendrá su primer foco de atención con la visita del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a la comisión de Presupuesto. Su presencia ocurre en un contexto de alta sensibilidad tras la quinta marcha universitaria y la posterior represión. Un diputado de la oposición señaló al respecto:

Estamos reorganizándonos para recibir a Álvarez porque lo escuchamos toda la semana decir barbaridades.

Por otro lado, el debate sobre el proyecto de Malvinas, impulsado por el presidente Javier Milei, sufrió una postergación. Aunque el oficialismo buscaba dictaminar, la discusión se trasladó al 27 de octubre ante la falta de apoyos necesarios y las advertencias de empresas estadounidenses sobre el impacto de la medida. Esta señal sugiere que La Libertad Avanza aún no cuenta con el consenso suficiente para avanzar en la sesión maratónica prevista para el día siguiente.

El miércoles a las 12 se llevará a cabo la sesión convocada por el oficialismo para tratar los proyectos de Emergencia en Discapacidad y Desendeudamiento. Aunque el bloque libertario logró los dictámenes de mayoría, todavía enfrenta dificultades para cerrar acuerdos con sus aliados, quienes exigen especificaciones sobre los fondos destinados a los programas. Además, la Casa Rosada ha mostrado reticencias frente a los textos actuales.

En cuanto al desendeudamiento, la propuesta oficialista de educación financiera es cuestionada por la oposición, que reclama soluciones concretas para los más de 6 millones de personas endeudadas, especialmente con billeteras virtuales. Un diputado opositor concluyó: