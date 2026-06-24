La Cámara de Diputados sesionaba este miércoles en base a un temario confeccionado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).

A las 12:26, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acreditó la presencia de 129 legisladores para el quórum, y habilitó la sesión, que también incluye el debate del proyecto para aprobar los acuerdos de conciliación del Estado nacional con dos grupos acreedores.

El último en bajar al recinto para alcanzar el quórum fue el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, a quien el pleno le aceptó la renuncia a la banca, y fue reemplazado por Martín Matzkin, quien juró por su banca que desempeñará hasta diciembre de 2029.

De esta manera se fortalece el armado de la jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el Congreso, que ya el nuevo diputado nacional por la provincia de La Pampa es parte del esquema político de la ex ministra de Seguridad.

De hecho, la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio estuvo presente en el recinto, sentada a metros del estrado, para acompañar a Matzkin, y aprovechó para saludar a Ravier en su despedida de la Cámara de Diputados.

A continuación, se sometió a consideración una moción de apartamiento de reglamento planteada por la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman para forzar la inclusión sobre tablas del proyecto que propone la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero la propuesta resultó rechazada con 104 votos afirmativos y 125 negativos.

De la misma forma, fue rechazada una moción de apartamiento de reglamento formulada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) que incluía pedidos de interpelación al ministro coordinador y también el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.

Luego de que se aprobaran una serie de tratados internacionales, Romina del Plá (Frente de Izquierda) pronunció una explosiva cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei por la suspensión de las prestaciones del PAMI.

El diputado nacional de Unión por la Patria Horacio Pietragalla Corti le puso voz al homenaje a la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, quien falleció a los 95 años el 14 de junio pasado.



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