El miércoles 18 desde las 9.45, en reunión conjunta de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Salud Pública, volverá a tratarse el proyecto de ley que propone crear “en el ámbito del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos el Programa Provincial ‘Hablemos De’, destinado a fortalecer las acciones de promoción de derechos, prevención, cuidado, escucha, participación y acompañamiento de las trayectorias educativas y escolares de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

El proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados el lunes 5 de octubre, precisó que “tendrá por objeto fortalecer, articular y proyectar las políticas, acciones, programas, dispositivos, equipos y estrategias que el Consejo General de Educación desarrolla en las instituciones educativas de la Provincia, promoviendo respuestas integrales frente a las situaciones que atraviesan las comunidades educativas”.

La autora del proyecto, la diputada de Juntos por Entre Ríos, Carolina Streitenberger, aclaró que “el Programa no sustituye, absorbe ni modifica las políticas, programas, dispositivos, equipos o competencias existentes, sino que constituye una herramienta de articulación, fortalecimiento y proyección de los mismos”.

En los fundamentos, la autora sostuvo que el Programa es “una herramienta adecuada” para fortalecer las capacidades preventivas del sistema educativo entrerriano, consolidar experiencias en desarrollo y construir una respuesta pública “respetuosa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

Corresponsabilidad

El proyecto sostiene que el Programa “promoverá el principio de corresponsabilidad entre las instituciones educativas, las familias, los organismos del Estado y la comunidad, de acuerdo con las competencias propias de cada actor y con el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes” y declama que “ninguna institución educativa ni integrante de la comunidad educativa deberá afrontar en soledad situaciones que excedan sus competencias o requieran la intervención de otros organismos o dispositivos especializados”.

En aquella línea insta que “el Consejo General de Educación (CGE) garantizará mecanismos de articulación territorial e interinstitucional que permitan activar, de acuerdo con las características de cada situación, los dispositivos, equipos y organismos correspondientes, en articulación con el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás sistemas y organismos competentes, procurando la continuidad de las intervenciones y el acompañamiento integral que corresponda”.

Cuatro ejes prioritarios

Los ejes prioritarios· del Programa Provincial según señaló la autora, la diputada de Juntos por Entre Ríos, Carolina Streitenberger, son cuatro: Hablemos de Salud mental, que “comprende la promoción del cuidado de la salud mental y el bienestar integral de las y los estudiantes, la generación de espacios genuinos de escucha y diálogo, la prevención y detección temprana de situaciones de riesgo y la construcción de herramientas para el acompañamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

El segundo es Hablemos de Educación Sexual Integral, que “comprende el fortalecimiento de la implementación sistemática de la Educación Sexual Integral en todos los niveles y modalidades, de manera transversal y/o en espacios específicos, como derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Sus acciones se organizarán en torno a los ejes de cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, incorporar la perspectiva de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos”.

El tercero, Hablemos de Consumos problemáticos y digitales, comprende “el abordaje de los consumos problemáticos, entendidos como problemática social compleja y aquellos que afectan negativamente la salud física o psíquica, los vínculos sociales de las personas, y su proyecto de vida, ‘mediando o sin mediar sustancia alguna’”.

El cuatro, Hablemos de la problemática del suicidio, “comprende la prevención, la intervención y la posvención de la problemática del suicidio en el ámbito educativo, entendiéndola como un fenómeno complejo y multicausal, atravesado por dimensiones subjetivas, vinculares, sociales y culturales”. Añadió que “este eje promoverá la escuela como espacio de alojamiento, pertenencia y cuidado, el fortalecimiento de los factores de protección, la desestigmatización de la temática y la habilitación de la palabra, así como la formación de los adultos de la comunidad educativa para reconocer señales de alerta, escuchar sin minimizar ni juzgar y no dejar solo al estudiante”.

Fuente: APFDigital