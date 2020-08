Dirigentes del peronismo piden que las nuevas tecnología tributen en la provincia

"Entre Ríos tiene una economía muy primarizada y exporta capitales, se desangra, y se empobrece cada día. Esta realidad es sentida por centenares de miles de comprovincianos que no tienen o carecen de un trabajo decente y sus carencias deben ser atendidas. Entre Ríos necesita acumular capital, y distribuirlo para que el Pueblo–y particularmente los jóvenes-, tengan futuro en la provincia. Hay que fortalecer el Estado, se puede hacer algo distinto; entre otras cosas, el sistema tributario debe promover la incorporación de valor agregado a la producción y hacer tributar a las grandes empresas y las corporaciones transnacionales”, comienza señalando el documento.

Y continúa: “Para avanzar en materia de salud, educación, vivienda, seguridad es necesario aumentar la Inversión Social, la cual necesita que se tomen políticas tributarias lo más justas posibles.

Algunas de estas medidas que proponemos, pensando en un proyecto peronista de desarrollo provincial, pueden lograr que, tanto el Estado provincial, como los municipios, mejoren su capacidad de recaudación de ingresos propios. Y para ello se deberían algunos problemas que creemos que se pueden resolver:

1-La evasión y elusión tributaria de empresas y personas que obtienen rentas por su actividad en la Provincia pero envían sus ganancias al exterior (a las guaridas fiscales). No invierten esos fondos en la Provincia.

1.1. Registro

El Estado entrerriano debería registrar a las empresas y personas físicas que desarrollan actividades económicas en la Provincia y tienen dinero en paraísos fiscales en el exterior.

Para saber qué empresas y empresarios poseen fondos declarados o detectados en el exterior, se cuenta con varias fuentes valiosas:

Los datos del BCRA no publicados de fugadores de los años 2015 a 2019,

Las 4.040 cuentas no declaradas de argentinos en el exterior enviadas a la AFIP en cumplimiento de convenios con la OCDE y

Las listas de quienes se acogieron al blanqueo macrista y dejaron sus fondos en el exterior (90% de lo blanqueado quedó afuera de Argentina).

Sólo resta ponerse a trabajar.

1.2. Condiciones para otorgar subsidios del Estado a las empresas

El estado provincial no debe otorgar subsidios a las empresas que tengan domicilio fiscal en otra jurisdicción, o que tengan fondos detectados en el exterior.

El beneficio del respaldo provincial debe ser para las pymes y empresas entrerrianas. Y entre las condiciones para recibirlo debe figurar que la empresa, o persona física, no haya acumulado dólares en el exterior.

La empresa o persona humana no debe tener relaciones con guaridas fiscales. Es una cuestión de equidad y justicia fiscal.

La evasión y elusión tributaria de empresas con domicilio fuera de la provincia (la mayoría extranjeras) que vienen a desarrollar actividades en la Provincia y sin fijar domicilio en ella, en competencia desleal con las empresas entrerrianas y succionando cuantiosas sumas de dinero hacia fuera de la Provincia.

El Estado entrerriano puede, y debe, cobrarle tributos a los que succionan los recursos de los entrerrianos y cuya actividad económica no está gravada. Miles de millones de pesos que se van de la Provincia por la economía digital (hoy NO PAGAN), la mayoría son empresas extranjeras, tales como, por ejemplo: Mercado Libre, Mercado Pago, apuestas y juego en línea (que compite con el IAFAS), Google, Facebook, Amazon, Netflix, Spotify, Youtube, (Rappi, Glovo, UBER, cuando lleguen), etc.

Y son actividades que se pueden gravar. No hacerlo es defender a las grandes corporaciones transnacionales en desmedro de las empresas entrerrianas que sí pagan el impuesto a los ingresos brutos (Por ejemplo, Netflix no paga mientras que el sector de producción audiovisual entrerriano sí).

Varias provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya han incorporado la tributación de la economía digital en su sistema fiscal o están en proceso de ello: Córdoba, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, Chubut, Buenos Aires, La Pampa, entre otras.

Es necesario tener un sistema fiscal entrerriano actualizado, justo y equitativo. Modificar el Código Fiscal y de la Ley Impositiva que incluye, entre otros, la incorporación de las plataformas digitales.

Y cuando hablamos del SISTEMA FISCAL, éste incluye, tanto las normas tributarias, como el equipamiento y la capacitación del personal.

El sistema fiscal entrerriano está desactualizado:

En el año 2015 se promulgó el Código Civil y Comercial, sin embargo todavía refieren al antiguo Código Civil que ya hace 5 años que no existe.

Y hay actividades nuevas y robustas, consecuencia del desarrollo tecnológico, que se pueden gravar.

Es necesario evitar la obsolescencia del sistema fiscal entrerriano (tanto de la Provincia como de las Municipalidades), que fue pensado para gravar una forma de actividad económica con presencia física, local o provincial. Y esto ya no es así, pues ha venido cambiando velozmente Y la pandemia ha permitido que todos observemos esta situación con toda nitidez.

Si no modernizamos nuestro sistema fiscal, no se logrará gravar de manera adecuada a las grandes empresas tecnológicas y la economía digital, lo que lo volverá cada vez más injusto con los demás contribuyentes. Esto será así porque permitirá la evasión y elusión fiscal de las corporaciones transnacionales y recargará tributariamente a las pequeñas y medianas empresas y ciudadanos entrerrianos.

Un dato a tener en cuenta: la economía digital representaba en el año 2016 el 15% del Producto Interno Bruto mundial y se calcula que, en cinco años, o antes, alcance el 25%.

El sistema fiscal entrerriano debería ser justo. Hay que ampliar la base impositiva (la cantidad de contribuyentes y las nuevas formas comerciales) en lugar de exprimir a los que ya están inscriptos.

El sistema fiscal entrerriano debería ser más equitativo:

Por ejemplo, los productores audiovisuales entrerrianos– que crean trabajo en la Provincia-, tributan en Entre Ríos, mientras que las corporaciones transnacionales como Netflix, Amazon, HBO, etc– que se llevan recursos de nuestra Provincia-, no lo hacen.

Otro ejemplo, un almacén tributa en Entre Ríos, mientras que Mercado Libre no lo hace.

Y hay que prohibir expresamente trasladar el monto del impuesto a los usuarios.

Se ha difundido que el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados de la Provincia está trabajando en un Proyecto de Ley que apunta en la misma dirección que nuestro aporte, razón por la cual haremos llegar este aporte para su consideración y eventual intercambio de ideas.

Nuestro aporte tiene como único objetivo mejorarlas condiciones de vida del Pueblo entrerriano, fortaleciendo el Estado provincial y municipal para avanzar en la Inversión Social.

Esperamos que sea bien recibido”.