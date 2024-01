Las críticas de Michel llegaron luego de que el mandatario saliera a manifestar su respaldo a la mayoría de los puntos de la “Ley Ómnibus”: “Gobernador, piense en los intereses de los entrerrianos”, lo interpeló.



Los cuestionamientos del radicalismo a Michel no tardaron en llegar y varios dirigentes de la Unión Cívica Radical arremetieron contra Michel y defendieron a Frigerio.



A continuación, algunos de los dirigentes que se expresaron en este sentido en las distintas redes sociales:



Marcelo López (diputado provincial UCR): “Audaz y sin memoria. Guillermo Michel fue parte del gobierno que nos dejó en esta situación de zozobra económica con inflación empobrecedora. Funcionario al servicio del peor gobierno desde la vuelta de la democracia, que multiplicó la inflación dejándola en 211% anual. Contrasta su preocupación de hoy cuando hasta hace apenas un mes formaba parte del peor gobierno de que se tenga recuerdo reciente.



Llama la atención que hable tan livianamente sin memoria de su experiencia de gestión. El amigo de Massa y su ‘plan platita’ debiera apelar a la responsabilidad que le cabe y ser cauto en su pretensión de crítico audaz con beneficio de inventario.



En Entre Ríos confiamos en la dirección que el gobernador Frigerio le imprime a esta administración que recién empieza, que aún no logra dar con la información completa para una evaluación fehaciente del estado de las cosas. Los objetivos están puestos en construir mecanismos que potencien nuestra producción, en ordenar las cuentas públicas y en instituir un Estado eficiente, con responsabilidad y austeridad.



Sabemos que estos esfuerzos van en línea con aquellos que son necesarios en el plano nacional para combatir la inflación. Coincidimos con el rumbo general hacia el que apuntan algunas de las medidas propuestas por el Ejecutivo nacional. Por supuesto, creemos que se fortalecerían y ganarían en sostenibilidad y legitimidad si atraviesan el debate parlamentario correspondiente, en el Congreso.



Los entrerrianos, el desarrollo de las capacidades productivas, son el objetivo de cada una de nuestras acciones desde que asumió esta administración frente al Estado provincial. Es por eso que llama la atención que uno de los funcionarios más importantes del peor gobierno de la democracia, mano derecha y alfil de Massa, no se haya expresado cuando las políticas de la gestión saliente nos dejaron al borde del abismo con más del 200% de inflación anual”.



Gabriela Lena (diputada provincial UCR): “El exdirector General de Aduanas, quien fue mano derecha de Sergio Massa, no puede ignorar habernos dejado al borde del abismo económico y con una inflación de más del 211% anual. No se hace cargo del descalabro económico que dejaron.



Desde que Rogelio Frigerio asumió la gobernación, su gestión se enfoca en acciones que impulsan la mejora de vida de los entrerrianos. Defendiendo nuestros intereses y trabajando para sacar adelante una provincia dónde también dejan una pesada herencia económica”.



Jaime Benedetti (Senador provincial UCR): “La memoria selectiva de Guillermo Michel. Realizó campaña a favor de Sergio Massa desde su cargo de Director General de Aduanas hasta el último día, ignorando la veda electoral.



Respaldó las reformas económicas de Massa que redujeron los recursos tributarios de nuestra provincia en aproximadamente un 10% en noviembre y un 20% en diciembre, equivalente a la masa salarial de un mes para los empleados estatales.



Formó parte central del peor gobierno desde el retorno de la democracia y ahora tiene el tupé de salir a criticar al gobernador Rogelio Frigerio, quien desde que asumió viene mostrando y ejerciendo una firme defensa de los intereses entrerrianos.



Michel, su falta de coherencia es lamentable y su memoria selectiva es penosa. La gente se hartó de los dobles discursos y de la doble vara que practican personajes como usted”.



Rafael Cavagna (senador provincial UCR): “Guillermo Michel, referente de Sergio Massa en Entre Ríos, acusa a Rogelio Frigerio de no trabajar por el interés de los Entrerrianos.



Háganse cargo del 200 % de inflación y la crisis de Alberto Fernández. Estamos para trabajar en conjunto pero con ideas concretas para el bien de todos”.



Silvio Gallay (diputado provincial UCR): “Primeramente Guillermo Michel, debería hacer un mea culpa y explicarle a los argentinos cómo bajo la gestión de su jefe, el ministro de economía Massa pudimos tener un 200% de inflación anual y replantearse su rol como “facilitador” de una administración decadente que nos llevó a tener los índices de pobreza e indigencia más altos de los últimos 40 años.



En cambio, desde el minuto 0, nuestra gestión ha realizado enormes esfuerzos para ordenar el desequilibrio económico y financiero heredado, se han tomado medidas de impacto inmediato para todos los entrerrianos.



Sería bueno escuchar a Michel colaborar con nuestro gobierno, para ayudar a salir de la aguda crisis que heredó”.

Fuente: APFDigital