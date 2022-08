En primer lugar, Dorati expresó que “la división de poderes, clave de todo sistema democrático, está siendo jaqueada para encubrir y justificar a quienes se han enriquecido con oscuros negociados, organizados como verdaderas bandas mafiosas”, y marcó que “no hay pruebas que tengan suficiente peso para frenar el manejo ilegal de los fondos públicos”.

“Como siempre, apelando a los dobles discursos, se trata de engañar a muchos incautos que llegan hasta el enfrentamiento para defender lo indefendible. A una parte del pueblo le bajan línea afirmando que los culpables de todo son los oligarcas y los medios hegemónicos, cuando su líder vive en plena Recoleta, lugar donde reside la más alta clase social de Argentina, y es dueña de 415 mil hectáreas en la Patagonia. A eso, de acuerdo al relato Kirchnerista, no se le llama oligarquía”, planteó.

Sostuvo que “claro que hay terratenientes y medios de comunicación perniciosos, que mienten de acuerdo a los intereses que persiguen. Lo que no es tolerable es que los que condenan a estos sectores terminen haciendo lo mismo, enriqueciendo sus arcas violentamente. Para un gran sector de la población, hoy no le hacen falta pruebas para darse cuenta que esas riquezas no se acumulan por derecha. Sobre todo cuando se detenta el poder durante tantos años”, y añadió: “Así, el pueblo que no es cómplice de la corrupción sistematizada, ve con angustia el crecimiento de la pobreza, la decadencia de la educación, la destrucción de la economía, y soporta el dolor de comprobar que ya son muchos los que sólo pueden tener una comida diaria, porque su presupuesto no les permite comprar lo más básico, el alimento”.

“A estas horas, no se puede soslayar la manifestación de apoyo de gran cantidad de gobernadores e intendentes, transformándose en verdaderos cómplices de la corrupción y defenestrando la justicia; como única herramienta para controlar a quienes detentan el poder. Y como si la complicidad no fuera suficiente, también se apela a la amenaza: ‘Si la tocan a Cristina se va a armar’, generando un verdadero enfrentamiento en la sociedad argentina, en momentos en que deberíamos estar más unidos que nunca; tratando de sacar a flote este barco que hace agua por todas partes”, manifestó.

Finalmente, dijo que “no hay lugar para las especulaciones, ni las extorsiones. ‘Corrupción o Justicia’, esa es la única opción. Por ello, creo que estamos frente a un momento histórico como país. O respetamos la ley y honramos nuestra Constitución, o caeremos en un abismo interminable”.

“Donde Piaggio denuncia persecución, nosotros vemos justicia"

El dirigente de Juntos por el Cambio de Gualeguaychú, Osvaldo Fernández, cuestionó el documento emitido por más de 500 intendentes justicialistas en apoyo a Cristina Kirchner.

Remarcó que “uno de los firmantes, junto a otros 32 intendentes entrerrianos, es el jefe comunal de Gualeguaychú, Martín Piaggio”, y señaló: "donde Piaggio denuncia persecución, nosotros vemos justicia, al igual que lo hace la enorme mayoría de los argentinos, hoy esperanzada en los jueces y fiscales que están actuando para que, de una vez por todas, la corrupción sea castigada y sus responsables sean condenados, con penas de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y con el decomiso de los bienes mal habidos".

Fernández sostuvo que "los dirigentes justicialistas se encolumnan detrás del kirchnerismo y se convierten en sus cómplices para la impunidad, quieren llevar al terreno político una cuestión que es estrictamente judicial y que hay manejarla desde la independencia de la Justicia, con el debido proceso legal y el respeto a las garantías que brinda la Constitución, tal como sucede en el juicio oral que se está llevando a cabo”.

Asimismo, aseveró que “en este juicio todavía no hay condena, terminó el alegato de los fiscales y vendrá ahora el momento en que los defensores hagan su trabajo. Sin embargo los kirchneristas, como Piaggio, actúan como si ya hubiera condena. No se apuren, no metan la política, dejen que los jueces decidan, sin presiones ni aprietes. Y tampoco crean que se puede engañar a la gente, todos tenemos en claro quiénes son los corruptos y quiénes son sus socios y cómplices".

Para finalizar, expresó que "no vengan después a decir que no son kirchneristas, que no se quieran disfrazar de corderitos, porque, de lejos, se les nota que son de la banda de los lobos".