El colectivo de discapacidad de Gualeguaychú, integrado por usuarios, familias, prestadores e instituciones, manifestó su preocupación ante el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo nacional y advirtió por el impacto que podrían tener algunas de las modificaciones propuestas sobre las personas con discapacidad y quienes brindan servicios de atención y acompañamiento.

“Emitimos este comunicado de prensa para expresar nuestra preocupación ante el proyecto de Presupuesto 2027, presentado hoy por el Ejecutivo”, señalaron las organizaciones y espacios que suscribieron el documento.

Según expresaron, “algunos de los cambios propuestos en el mismo: según lo establecido en el Artículo 39 y otros, modificaría aspectos centrales de la Ley 24.901”, norma que establece el Sistema de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad.

Uno de los principales puntos señalados en el comunicado está relacionado con el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas. “El proyecto propone eliminar el esquema actual del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas, mecanismo que durante más de tres décadas ha permitido establecer valores de referencia comunes para las prestaciones brindadas a personas con discapacidad”, indicaron.

En ese sentido, plantearon que la modificación podría tener consecuencias sobre el acceso a las prestaciones en distintas partes del país. “Distintos sectores advierten que esta modificación podría generar desigualdades entre jurisdicciones, obras sociales y sistemas de cobertura, afectando la accesibilidad y continuidad de los apoyos y tratamientos”, sostuvieron.

Las organizaciones remarcaron que las prestaciones vinculadas a la discapacidad no deberían quedar condicionadas por criterios diferentes de financiamiento. “Las personas con discapacidad no pueden quedar sujetas a criterios variables de financiamiento que pongan en riesgo derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, expresaron.

Preocupación por las pensiones

El comunicado también hace referencia a las modificaciones que el proyecto contempla en materia de pensiones.

“Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por otras modificaciones incluidas en el proyecto, relacionadas con pensiones (volviendo el concepto de invalidez laboral con esto desaparece la cobertura a menores que rige en la actualidad)”, señalaron.

Según el colectivo, estos cambios generan incertidumbre no solamente entre las personas con discapacidad y sus familias, sino también entre quienes forman parte del sistema de atención.

“Lo que genera incertidumbre en miles de familias, profesionales, transportistas, acompañantes, instituciones y prestadores de todo el país”, indicaron.

Frente a este escenario, las organizaciones remarcaron: “La discapacidad no es un gasto”.

“Las prestaciones no son un lujo. Debemos contar con políticas públicas que garanticen derechos humanos fundamentales, inclusión social, acceso a la salud, a la educación y a una vida independiente”, afirmaron.

Ante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, el colectivo solicitó a los representantes del Congreso que evalúen las modificaciones vinculadas con discapacidad y sus posibles consecuencias.

“Por ello solicitamos a los legisladores nacionales que analicen en profundidad el impacto de estas medidas y escuchen la voz de las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajan diariamente en la defensa de sus derechos”, expresaron.

También convocaron a la comunidad a seguir el debate y acompañar las acciones impulsadas en defensa del sector.

El comunicado fue acompañado por instituciones y organizaciones vinculadas con la atención, educación, rehabilitación, recreación y acompañamiento de personas con discapacidad.

Entre las entidades firmantes se encuentran el Centro Educativo Terapéutico y Centro de Día Alium; EPEI y Centro Educativo Terapéutico IDEEA; EPEI N° 15 Emanuel; Fundación Incluir y Grupo Promotor de Argentina “Quererla es Crearla”; Espacio Recreativo Terapéutico y Centro de Rehabilitación Crean; Asociación Civil sin Fines de Lucro de Equinoterapia El Establo; Casa Club Gualeguaychú; Red TDAH Gualeguaychú y la Asociación Civil sin Fines de Lucro TGD Padres TEA Gualeguaychú.

El documento concluye : “Sin derechos no hay inclusión. La inclusión no es un metro cuadrado dónde permanecer, inclusión es una comunidad abierta y despierta a las posibilidades de todos, sin moldes estándar. Sin inclusión no hay ciudadanía plena”.