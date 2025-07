Gilda Kriskovich, Daniel Miñon y Jesús Benera emprendieron un viaje desde el kilómetro 250 de la Ruta Nacional 14 (en el acceso a Calabacilla, Concordia) hacia la Casa Rosada. Esta caminata, de 459 kilómetros, se realiza bajo el lema “Discapacidad en Movimiento: tu paso suma, por una sociedad sin barreras”. La iniciativa busca denunciar la crítica situación que atraviesa el sector de la discapacidad en Argentina.

Actualmente, los protagonistas se encuentran en nuestra ciudad. “Iniciamos nuestro recorrido el miércoles a las 12 del mediodía. Llovía muchísimo, y empezamos a caminar prácticamente solos”, contó a Ahora ElDía Gilda, quien es oriunda de Corrientes. “En ese momento, nos angustiamos muchísimo, por el poco acompañamiento. Sin embargo, cuando llegamos a Ubajay, Leandro y Yanina, ante la lluvia torrencial, nos recibieron en su casa. Fue muy bueno, porque teníamos planeado dormir en una estación de servicio, ya que todavía estábamos sin cobrar nuestros sueldos”.

La protagonista destacó que gran parte del camino lo hicieron con el viento en contra, pero sin olvidar los motivos: “Vamos con mucha fe, con mucha fuerza. Los mensajes de las personas son algo que nos motiva a continuar, porque sabemos que no sólo estamos poniendo el cuerpo, sino también simbolizamos lo que vivimos en el sector de discapacidad: la falta de empatía, una sociedad que no nos mira y las dificultades que enfrentamos los papás que tenemos un hijo con alguna condición”.

Gilda, que además de ser mamá de un chico con Asperger, es prestadora destacó que “toda nuestra vida es peregrinar para que nuestros hijos tengan el CUD, el tratamiento, para que la obra social lo reconozca. Es difícil tener un hijo con una condición, y más difícil es la burocracia que los papás tenemos que vivir”. Como profesional, resaltó que constantemente debe estar “pidiendo por favor que le paguen, le liquiden, y le tomen las facturas que envían en tiempo y forma”.

“El cuerpo comienza a sentir los días que venimos caminando, no son 1 o 5 kilómetros, sino que son un poco más de 40 kilómetros que venimos haciendo por día”, confesó Kriskovich, pero no se mostró pesimista: “Nos sentimos muy queridos por los entrerrianos. Nos reciben, nos dan fuerza, nos hacen comidas ricas. Cuando vamos por la ruta, los camiones nos tocan bocina, personas salen por las ventanillas y nos aplauden, otros se bajan, se sacan fotos, nos felicitan y nos piden que no bajemos los brazos. Eso hace que no se sientan las ampollas de los cuatro días caminando. La caminata sirvió para sacarnos la gran mochila que tenemos encima por la impotencia”.

Carina Lonardi de Madres y Padres TEA Gualeguaychó contó que enviarán con Gilda, Daniel y Jesús un petitorio dirigido al presidente Milei firmado por familias y prestadores locales. El documento al que tuvo acceso este medio, esgrime reclamos por falta de pago de reintegro de parte de las obras sociales nacionales y autárquicas (en algunos casos mantienen deudas desde el 2024), la desactualización de los nomencladores de los profesionales, y prestaciones suspendidas por falta de cobertura. En el texto, le piden al presidente respuestas urgentes y que revea su decisión de vetar la ley de emergencia en el sector.

Kriskovich, Miñon y Benera continuarán su viaje hacia Ceibas, con el objetivo claro: entregar cada una de las demandas que recolectarán en el camino para exigir medidas al Estado.



Petitorio completo:





Gualeguaychú,19 de Julio de 2025.

Al Sr. Presidente de la Nación Javier Milei

S/D

Nos dirigimos a Usted a efectos de hacer llegar la realidad actual de nuestras familias, nuestros hijos están en riesgo de poder las prestaciones.

No nos es posible solventar tratamientos, ya que no percibimos los reintegros correspondientes de Obras sociales tanto nacionales como autárquicas, están atrasadas o bien no han iniciado al pago de 2025 y en muchísimos casos mantienen deuda del año 2024.

Centros que corren riesgo de dejar de atender a sus usuarios. Muchas de estas personas no pueden afrontar la situación y quedarían sin servicios imprescindibles.

Necesitamos que se actualice el valor del nomenclador que se encuentra freezado desde diciembre del 2024.

Consideramos que es un deber del estado responder y respaldar las prestaciones por discapacidad.

La discapacidad no se elige y es una condición que puede verse favorecida o dañada por el entorno ya sea el ámbito familiar, escolar, social,laboral, y político ya que son necesarias políticas publicas para que las personas con discapacidad no se encuentren en desvantaja, Entendemos que cada uno puede ser apoyo o barrera . Le pedimos que reflexiones y pueda ver millones de niños , adolescentes, jóvenes y adultos que necesitan respuestas urgentes.

Necesitan servicios y sabemos que sin prestadores no hay prestaciones. Las personas que trabajan para personas con discapacidad merecen un reconocimiento a su trabajo, tan digno como cualquier otro.

Nos despedimos a la espera de su respuesta.

Comunidad de familias y prestadores de la ciudad de Gualeguaychú Entre Rios