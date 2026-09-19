Carina Leonardi, presidenta de la Asociación Civil sin fines de lucro TGD Padres TEA, difundió una carta abierta en la que expresó su preocupación por la situación del sector y por los cambios que, según señaló, contempla el proyecto de Presupuesto 2027 que se debate en el Congreso.

“Escribimos esta carta con la urgencia de quien ve, día a día, que los derechos conquistados se convierten en letra muerta”, planteó Leonardi al comienzo del documento.

La referente sostuvo que la Ley de Emergencia en Discapacidad continúa sin cumplirse de manera efectiva. “La Ley de Emergencia en Discapacidad existe. Es ley. Y, sin embargo, se la sigue atropellando en los hechos: no se aplica, no se respeta, no se financia como corresponde”, afirmó.

En su carta, Leonardi también cuestionó lo que describió como modificaciones previstas en el Presupuesto 2027. Uno de los puntos que señaló es la eliminación del arancel único para las prestaciones de discapacidad.

“Ya lo vivimos antes, cuando cada obra social fijaba su propio valor: Iosper, Iosfa, Osecac, cada una con su tarifa, cada una generando una desigualdad que terminaba pagando la persona con discapacidad y su familia, con menos oferta, peor calidad, más distancia”, sostuvo.

Para Leonardi, la posibilidad de regresar a ese esquema “no es un ajuste técnico: es un retroceso que ya sabemos, por experiencia, a dónde conduce”.

La situación de las pensiones

Otro de los aspectos que cuestionó es la reorganización de las pensiones. Según planteó en la carta, dentro de ese esquema “desaparece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social”, que, afirmó, alcanza a niñas, niños y adolescentes.

“Se las reemplaza por una pensión con requisitos más restrictivos, pensada para quienes están en edad laboral. ¿Qué pasa, entonces, con la infancia con discapacidad? ¿Dónde queda su derecho a un apoyo que hoy, aunque limitado, existe?”, preguntó.

Leonardi también remarcó que la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social no se otorga automáticamente, sino que requiere cumplir determinados requisitos.

“Que es un trámite lento y que implica responder a características de vulnerabilidad específicas, no la recibe todo el mundo sino quien responde a los requisitos solicitados”, explicó.

Y agregó: “Estos no son números en una planilla. No es una peli de ciencia ficción que mirás en una pantalla. Son personas. Son historias concretas. La mamá que hace malabares para sostener terapias, el chico que necesita un acompañante para poder aprender junto a sus compañeros, la mujer que después de años de lucha había logrado una pensión y hoy no sabe si la va a conservar”.

A partir de estos planteos, Leonardi resumió el reclamo de la organización bajo una consigna: “Por eso decimos: discapacidad en alerta”.

En la carta, pidió a los legisladores que escuchen a las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajan en el sector antes de tomar decisiones.

“Antes de votar, escuchen. Que reciba a las organizaciones de personas con discapacidad, a las familias, a quienes trabajamos todos los días acompañando estos procesos”, expresó.

Leonardi sostuvo además que, a su entender, los cambios planteados entran en tensión con el principio de no regresividad y con los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Que recuerden que estos cambios entran en tensión directa con el principio de no regresividad y con los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual Argentina es parte”, señaló.

Otro de los cuestionamientos de la carta está relacionado con la distribución de los recursos presupuestarios. Leonardi afirmó que un incremento del gasto total no necesariamente implica una mejora para todos los sectores.

“Un presupuesto que aumenta el gasto total, pero recorta en discapacidad, en la movilidad de la AUH y en universidades no es un presupuesto neutral: es una decisión política sobre a quién se protege y a quién se abandona”, planteó.

Finalmente, Leonardi sostuvo que el reclamo no busca un tratamiento diferencial, sino el cumplimiento de derechos que ya fueron reconocidos.

“No pedimos privilegios. Pedimos que se cumpla lo que ya es ley. Pedimos que la discapacidad deje de ser la variable de ajuste de cada gobierno”, afirmó.

Y cerró con un pedido dirigido a quienes participan del debate legislativo: “Las voces de las personas con discapacidad tienen que estar en esa discusión. No después. Ahora”.