Todo comenzó en la habitación de las chicas en la casa más famosa del país. Allí, Catalina Gorostidi le preguntó a sus compañeras "Furiosas" dónde estaban sus cigarrillos porque le tenía que dar un par al "conchud..." de Emmanuel Vich "para que me haga las ondas". En ese momento, fuera de sí, Agostina Spinelli le pidió que no le diera nada y que el peluquero "se meta la onda en el cul...". "¿Hay que pagarle? Como me hace calentar este Emmanuel, ¿tenés algún amigo que te pida cigarrillos?", agregó la policía.

Acto seguido, visiblemente molesta, salió de la habitación y encaró hacia el patio para enfrentar a Emmanuel. "¿Vos le pediste cigarrillos a Cata para hacerle una onda? ¡Son míos los cigarrillos", le preguntó y le aclaró Agostina y él, sorprendido, respondió: "Ah, ¿eran tuyos? Bueno, que conviden". El ida y vuelta terminó con el peluquero advirtiéndole a su compañera que iba a hacer "lo que yo quiera" dentro de la casa y con ella insultándolo.

🚨ESCÁNDALO EN LA MADRUGADA DE #GranHermano



🧵ABRO HILO DE LA PELEA ENTRE CATALINA Y EMMANUEL



ES TODO MUY VIOLENTOO!!! #gh2024



HASTA PARECE QUE HUBO GOLPES, PIDEN EXPULSIÓN!

PRIMERA PARTE: pic.twitter.com/YHOKM7hof1 — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) January 11, 2024

Incluso, en la escena y de la nada apareció Catalina, quien no dudó en sumarse a Agostina para agredir verbalmente al "hermanito". "Pelotud..., Afuera, conchud... Nadie te quiere, falso. ¡Sos el próximo atrevido, mala persona! ¡Persona chot...", le gritó la médica pediatra. Ese feroz cruce entre ambos fue la antesala de lo que ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando en pleno éxtasis por un grito que recibió del afuera, Cata sacó su peor costado y le gritó a Emmanuel: "Te vas el domingo puto".

Con otra Cámara se aprecia mejor todo.

SE PUSIERON A GRITAR Y EMMA RESPONDE:

¡Gracias mi amor!



CATALINA: Te vas el domingo p...

EMMA: Maleducada, veni a decirmelo en la cara ¿Cómo me dijiste?

CARA A CARAA pic.twitter.com/Zva03H612A — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) January 11, 2024

El peluquero, que estaba agradeciéndole a los del afuera que le gritaban a su favor, estalló de bronca, encaró a la pediatra y, frente a frente, le dijo: "Maleducada, vení a decírmelo en la cara ¿Cómo me dijiste?". La respuesta de Cata no se hizo esperar: "Dale, pegame, pegame ¡Puto!". Al ver que la discusión estaba escalando en violencia rápidamente, tanto Juliana Scaglione, alias Furia, como Agostina y Carla "Chula" De Stefano, rodearon a Emma para socorrer a Cata.

TERCERA PARTE:

EMMA LLORANDO Y MANZANA LO CONSUELA, DESPUÉS DE QUE HACE UNOS DÍAS DIJO QUE SER GAY ERA UNA "CONDICIÓN"



EMMA: Me revuelve un montón de cosas horribles

MANZANA: El reglamento dice una cosa y ellas lo están incumpliendo #GranHermano pic.twitter.com/ybPVMfzwz5 — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) January 11, 2024

Si bien la secuencia no pasó a mayores, terminó con ambos protagonistas a moco tendido haciendo sus descargos por separado. Por el lado de Emmanuel, se sentó a un costado del patio y en solitario, expresó: "Toda la puta vida discriminado y me vienen a joder acá, boludo. Ni ganas de victimizarme ni que me jodan o me digan puto. ¡Estoy harto! Qué les importa si soy puto. Toda la vida maltratado, discriminado y violado para que estas minas me vengan a joder acá. ¡Son una basura!".

BONUS EXTRA EN PARALELO A LA PELEA:

FURIA Y MANZANA JUGANDO MIENTRAS AL LADO HAY PURO PLEITO KFJAK #GranHermano pic.twitter.com/mzVrReRRnS — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) January 11, 2024

Quien intentó consolarlo fue Federico Farías, conocido en las redes como Big Apple o Manzana, que le aseguró que "el reglamento dice una cosa y ellas lo están incumpliendo". "¿Sabés lo que pasa, Emma? Con esos comentarios ellas están ganando porque hacen que estés así", le dijo Florencia Cabrera, quien se separó del grupo de las Furiosas esta semana luego de tildarlas de "cizañeras y violentas". "me revuelven un montón de cosas horribles que me hicieron", remarcó el peluquero.

CUARTA PARTE:

Sabrina y lisandro opinan. Sabrina se puso del lado de Catalina

SABRI: Igual a emma le encanta esto, el quilombo. LICHA: Cata para un poco.

CATA: Por decirle puto dice que lo discrimino? Es una puteada común y corriente, para!! pic.twitter.com/nrLcCWCScP — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) January 11, 2024

Para Manzana, si Gran Hermano es "justo", las "Furiosas" deberían ser "sancionadas". "¡Está todo grabado, amigo! y vos no has hecho nada", le dijo el músico. "Están jugando con algo que no está bueno porque no me conocen. Me quiero ir con Nico (su pareja). Hay un montón de pibes como yo que le pasaron un montón de cosas como a mi. Me pongo mal porque no me gusta. ¿Qué mal les hice yo para que me estén bardeando así?", sumó, entre lágrimas, Emmanuel.

QUINTA PARTE:

Parece que hubo agresión física.

Hasta corporativamente Sabrina está con ellas.

LAS CÁMARAS TUVIERON QUE CORTAR TODO



CATALINA VA A PEDIR EXPULSIÓN POR AGRESIÓN FÍSICA pic.twitter.com/qtNqOi9vy3 — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) January 11, 2024

Por otra parte, Cata se mostró muy angustiada por la situación e hizo referencia a los supuestos problemas de adicción que tiene el peluquero: "Mi papá me dijo que no me metiera acá y yo, caprichosa, me metí igual. No quiero vivir más con él. Y tampoco quiero que lo saquen si es su sueño. No tiene la culpa de estar enfermo tampoco, pero no se puede vivir así. No debe ser lindo y no es culpa de él tampoco, pero si él no estaba acorde para entrar acá todavía, se tiene que ir".

Esto continúo.

El manzana hizo de psicólogo un rato.

Se pegó un lampazo en el orto y le dejó el turno a los demás para que lo consolaran. pic.twitter.com/QUtetU1O7p — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) January 11, 2024

A su lado estaba Carla, quien concluyó: "A mi me sorprende, boluda. ¿Cómo puede ser que consumas y vengas acá a recuperarte? ¿Qué es esto?". Lo cierto es que más tarde, las cámaras tomaron a la propia Catalina, rodeada por sus compañeras y Sabrina Cortéz, que le dio la derecha a su reclamo, advirtiendo que le iba a pedir a Big Brother la expulsión del peluquero porque, al parecer, le habría arrojado un vaso. Sin embargo, la producción cortó la transmisión y nada más se supo al respecto.