Con la salida de Papelitos en primer lugar, y ante una buena presencia de público, comenzó la última noche del finde largo del Carnaval del País.

Luego, siguen Ará Yeví, Marí Marí y el cierre de O’Bahía.

Mirá en vivo el desfile completo de las cuatro comparsas acá:

El resto de febrero

Por otra parte, el próximo viernes 20 de febrero, el Corsódromo será escenario de la Fiesta de la Elección de la Reina, el evento que coronará a la soberana del carnaval, edición 2026. Las entradas y ubicaciones estarán disponibles a la venta durante esta semana.

Luego, restarán las últimas dos noches del Carnaval del País, los sábados 21 y 28 de febrero.