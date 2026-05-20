El hecho fue denunciado por un joven de 24 años, quien aseguró que cerca de la 1 de la madrugada se encontraba en su domicilio cuando dos sujetos, a quienes identificó y aportó sus datos personales, efectuaron disparos con un arma de fuego hacia la propiedad.

A partir de la denuncia, tomó intervención el Juzgado de Garantías Nº 2, que ordenó allanamientos, requisas personales y detenciones.

El primero de los procedimientos se concretó alrededor de las 13 horas en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Cervantes y República Oriental. Allí, el operativo arrojó resultado positivo y la Policía detuvo a dos hombres de 22 y 28 años, señalados como los presuntos autores del ataque.

En el marco de la misma investigación, se realizó un segundo allanamiento en una finca de calles Rosario y Jaime Nevares, domicilio vinculado al sospechoso de 28 años. En el lugar fue notificada una mujer de 37 años, aunque el procedimiento tuvo resultado negativo.

Fuentes policiales indicaron además que continúa la búsqueda y secuestro de una motocicleta Honda XR, o de características similares, que habría sido utilizada en el episodio.

Tras finalizar las diligencias, ambos detenidos fueron trasladados a la Jefatura Departamental y quedaron a disposición de la Justicia.

Del operativo participaron efectivos de Comisaría Tercera, Comisaría Cuarta y del Grupo Especial, bajo la supervisión de la División Operaciones y Seguridad Pública.