En la primera jornada de homenajes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos destacó la labor de mujeres que transforman sus comunidades a través de la cultura, la educación, el periodismo y la militancia por los derechos humanos. El ciclo continuará con una segunda instancia prevista para el jueves 26.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio inicio a las actividades por el Día Internacional de la Mujer con un acto que puso en valor el compromiso social de referentes de toda la provincia.

En este sentido, distinguieron a Nina Fuentes, quien fue convocada por la diputada Lorena Arrozogaray como referente cultural de Gualeguaychú y directora de danza; su instituto celebra las Bodas de Oro en 2026 y a Socorro Barcia, convocada por el diputado Carlos Damasco, como histórica referente del teatro independiente en Gualeguaychú y defensora de los derechos humanos tras su inhabilitación docente durante la dictadura.

Puede interesarte

El evento contó con la presencia del presidente del cuerpo legislativo, Gustavo Hein, quien acompañó la entrega de distinciones a las homenajeadas. Durante el encuentro, los legisladores destacaron historias de vida marcadas por la vocación de servicio, la resiliencia y el aporte invalorable al desarrollo de la identidad entrerriana en sus diversas localidades.

Las mujeres reconocidas en esta primera fecha representan una síntesis del esfuerzo colectivo en áreas como la docencia rural, el arte y la comunicación social. Cada una de ellas recibió el aval de un diputado o diputada, quienes fundamentaron la elección en base al impacto positivo de sus trayectorias. Al inicio del acto, el diputado Hein dio la bienvenida al tiempo que resaltó “el legado marcado por logros y luchas de cada una por una provincia y una Argentina mejor”, mientras que la presidente de la Banca de la Mujer, Género y Diversidad, diputada Susana Pérez, destacó el 8 de marzo “no como una efeméride más sino como día de reconocimiento de derechos”.