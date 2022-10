Durante la jornada del domingo, el Show del Ángel recibió el reconocimiento “Fiestas Argentinas” que otorga el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

El reconocimiento recibido por el dueño de El Ángel, Osky Beigbeder, y el evento sucedió en el predio de la Sociedad Rural de Buenos Aires, donde actualmente tiene lugar la Feria Internacional de Turismo (FIT).

La distinción está firmada por Yanina Martínez, Secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, y Fernanda Rodríguez, Directora Nacional de Fiestas Nacional y Eventos del Ministerio de Turismo y Deportes.

Además, estuvo presente en la entrega del diploma la presidenta del Consejo Mixto de Turismo de Gualeguaychú Pía Gavagnin.

Por otra parte, todo el staff del Show del Ángel, con Fernando Parra a la cabeza, estuvo presente en la FIT, donde realizaron una presentación del mítico espectáculo para promocionar los atractivos turísticos de Gualeguaychú.

Cadena de reconocimientos

En junio de 2021, en pleno Mes de la Diversidad, llegó un honor inesperado para El Ángel: por iniciativa de la diputada Carolina Gaillard, la Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés a “El Show de El Ángel” por ser un espacio de arte, diversidad e inclusión. Sin dudas, un reconocimiento que jamás imaginó el creador del mítico lugar, Osky Beigbeder.

“El Ángel ha traspasado las fronteras de la ciudad, y no es algo que le pase a cualquier negocio. Yo trabajo y hago todo con responsabilidad, pero sin esperar ningún tipo de reconocimiento”, había comentado en esa ocasión Osky a Ahora ElDía, quien enseguida comentó con orgullo los grandes méritos de su creación: “Nosotros hacemos un show con ocho artistas en escena desde hace 27 años, y siempre montando un espectáculo permanente. Y en este sentido creo que merecemos el apoyo de los que están para promocionar turísticamente la ciudad, eso es quizás lo único que espero. Pero después, en lo que respecta a los reconocimientos, ya es ajeno a mí. Y esto último, me cayó de sorpresa, y por supuesto que me alegró, pero jamás hemos trabajado para que algún día suceda”.

El Ángel es una de las partes más importante de la oferta turística que tiene Gualeguaychú, pero también es un espacio que la mayoría de las veces se puso a la vanguardia de muchas movidas culturales que, en nuestra ciudad, nacieron en ese lugar.

Durante muchos años brindó oportunidades a bandas de rock cuando ningún otro lugar les daba un escenario. Fueron los primeros en apostar por la movida electrónica en una época en la que muchos le decían despectivamente “punchi” a esa música.

Pero también fue un lugar donde la igualdad, la tolerancia y la no discriminación fueron un leit motiv. Nada mal si pensamos que esto hace casi 30 años que lo viene pregonando. Por eso es que transgresión, igualdad y vanguardia son tres conceptos que maridan muy bien con El Ángel.

Además de estar amadrinado por Florencia de la V, fueron muchas las celebridades que se prestaron al desparpajo y la diversión del espectáculo: Isabel Sarli, Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle, Arnaldo André, Marilina Ross, Carlos Baute, Tristan, Moría Casan, Graciela Alfano, Zulma Faiad, Carmen Barbieri, Flavio Mendoza, Aníbal Pachano, Pablo Alarcón, Eliana Calabró, Esmeralda Mitre, David Nalbandian, Guillermo Cañas, Santiago “Taty” Phelan y parte de los pumas, Sergio“Maravilla” Martinez, Martin Siccioli , Diego Brancatelli, Marcela Tauro, Marcelo Polino, Luis Ventura, Lía Crucet, Ricky Maravilla, Gladys “La Bomba Tucumana”, Gastón Angrisani, Marcela Baños y Ariel Pucheta, cantante de Ráfaga.

Pero de toda esta lista, la que marcó un paso importante en la historia de El Ángel fue la única y querida Graciela Borges: “Cuando la trajimos estaba enloquecido porque me encanta. Pero gracias a ella es que se nos abrieron las puertas de Buenos Aires, porque fue ella la que nos amadrinó para que lleguemos allá. Estuvimos dos años en La Diosa, donde yo les hago abrir los días miércoles, con un enorme éxito. Y entonces es que comenzó otra etapa”, contó Osky.