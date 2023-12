"Distópica", la serie documental con la historiadora Pupina Plomer y el historiador, Martín Leguizamón, llega a Canal Encuentro desde el miércoles 13 de diciembre y se estrenará cada episodio semanalmente, es decir durante 4 miércoles a las 20.00 horas.



Dirigida por Ionathan Klajman y con la conducción de Luli Trujillo, la producción aborda una premisa particular: qué hubiera pasado si determinados acontecimientos históricos hubieran sucedido de otra manera. Más en profundidad: cómo hubieran continuado los gobiernos en los años 1955 (Perón), 1962 (Frondizi), 1966 (illia) y 1976 (Perón), si no hubieran sido interrumpidos por un Golpe de Estado.



La serie se estrenó en la TV Pública, y fue seleccionada ganadora por la productora Canarias en la Convocatoria Nacional RENACER AUDIOVISUAL lanzada en octubre de 2021, en la categoría serie documental en coproducción.



A su vez, cada episodio cuenta con una serie de entrevistas a personalidades activas y notables como Taty Almeida, Nora Cortiñas, Soledad Palomino, Daniel Brion, Juan Kryskowski, Facundo Álvarez, Ernesto Jauretche, Juan Carlos Blotta, Rodolfo Edwards, Daniel Santoro, Hugo Chumbita, Lorenzo Pepe, Leandro Illia, Edith Gallo, Jorge Ferronato, Diego Barovero, Ricardo Campero, Conrado Storani, Ernesto Salas, Ricardo Borro, Marcelo Tassara, Camila Perochena, Rodrigo Andrade, Julia Rosenmberg, Ramón Torres Molina; quienes aportan sus reflexiones, vivencias y datos.



En una entrevista con Filo.news, Pupina reflexionó acerca de la docu serie y de la fantasía que se puede generar sobre sucesos de nuestro pasado y presente argentino: "La verdad que en la historia como ciencia, está mal caer en anacronismos o en futuros posibles porque es contrafáctico y es ficción. Pero sí es interesante pensar las historias que no fueron, en esas posibilidades que quedaron sin ejecutarse, o en proyectos posibles que quedaron truncos y que de eso no se habla".



"Distópica" está compuesta de cuatro episodios, con la producción de Sebastián Betz, una propuesta de construir una versión alterna de esa historia para entender la nuestra.



(Fuente: Filo.news)









(Fuente: Filo.news)