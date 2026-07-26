Un episodio de disturbios terminó con dos hombres detenidos durante la madrugada de este domingo en Gualeguaychú, luego de que fueran señalados por arrojar botellas contra personal policial y resistirse posteriormente al procedimiento.

El hecho se inició alrededor de las 5.15, cuando efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico acudieron ante un llamado que alertaba sobre dos hombres que ocasionaban disturbios en el exterior del local bailable Ghetto.

Según se informó, los involucrados habrían arrojado botellas contra los policías que cumplían servicio adicional en el lugar y desobedecido las indicaciones del personal de seguridad del establecimiento. Luego, ambos se dieron a la fuga en dirección norte.

El operativo continuó hasta que los sospechosos fueron interceptados en la intersección de Bolivia y Luis N. Palma. Al momento de ser identificados, ambos habrían adoptado una actitud hostil, profiriendo insultos y amenazas contra los efectivos y resistiéndose al procedimiento.

Finalmente, los hombres, de 20 y 26 años, fueron detenidos y trasladados a la Jefatura Departamental, previa comunicación con la Fiscalía de turno.

La Justicia dispuso las actuaciones correspondientes por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.