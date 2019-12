Disturbios en la cárcel de Paraná: "La situación está controlada", afirmaron las autoridades

De acuerdo al comunicado, seis internos intentaron hacer un boquete de un pabellón a otro, lo que fue detectado por personal penitenciario que decidió intervenir y que en el acto resultó herido en el rostro un agente, quien fue derivado al hospital San Martín para su mejor atención. Al respecto, aclararon que "no sé registró ningún herido de gravedad".

Asimismo, se informó que se originó un principio de incendio, que fue sofocado en primera instancia por el personal penitenciario y también acudieron Bomberos Voluntarios, por lo cual no pasó a mayores.

Por otro lado, se indicó que "acorde a las directivas que se implementan en estos casos, el personal de la Policía, Jefatura Departamental de Paraná, procedió a establecer el protocolo de actuación, armando un cordón de seguridad preventivo".

Finalmente, remarcaron: "El Servicio Penitenciario quiere llevar tranquilidad a la población y en especial a los familiares de los internos".

Las sanciones

Producto de los incidentes en la UP Nº1 de Paraná, el Servicio Penitenciario decidió trasladar a 11 internos: 7 de ellos fueron trasladados a la UP Nº2 de Gualeguaychú, otros tres a la UP Nº8 de Federal y el último a la UP Nº7 de Resistencia, Chaco. Todos recibirán sanciones disciplinarias por lo sucedido.