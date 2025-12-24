El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- emitió alertas por calor y por tormentas en Entre Ríos para este miércoles 24 de diciembre. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados y las inestabilidades están anunciadas para horas de la noche.

Puntualmente en Gualeguaychú, la mínima para hoy es de 21°C y la máxima de 35. Además, hay un alerta amarillo por tormentas para la noche: El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas.

Mapa de alerta por tormentas

Los 17 departamentos de la provincia estarán bajo alerta amarillo por tormentas este miércoles de noche.