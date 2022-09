“El lunes se ha hecho público el acuerdo al que se ha arribado entre la conducción de Agmer y el Gobierno provincial: un aumento del 20% sobre el salario de febrero con la promesa de retomar la discusión salarial a mediados de octubre, lo cual ha despertado malestar y la disconformidad en la docencia entrerriana”, señalaron.



“Pese a los intentos de la patronal por confundirnos con porcentajes engañosos, es insoslayable que la oferta que se aceptó es un espejo de la que fuera rechazada en dos oportunidades y que motivaron -incluso- medidas de fuerza, como el paro y la movilización departamental del viernes 9 de septiembre. Sin embargo, la urgencia y el desvalimiento nos tienen corriendo nuevamente detrás de la zanahoria”, lamentaron.



“Si la propuesta aceptada es comparada con la inflación acumulada pero no con la canasta básica y si el aumento es a febrero y no a agosto, entonces sólo podremos hablar de recomposición salarial y no de aumento de salario”, indicaron.



“El 16 % perdido durante la pandemia y la inflación mensual proyectada para el resto del año, la situación del Iosper, la falta de estabilidad laboral de referentes técnicos y equipos interdisciplinarios, la insuficiencia del código 029, son algunas fotos de un paisaje que no avizora un escenario favorable si no es de lucha”.



“Es por eso que lo acordado dispara una serie de interrogantes que nos interpelan sobre el salario docente y la canasta básica, sobre la eficacia de la negociación sin lucha; interrogantes que el malestar en las escuelas pareciera responder”, advirtieron. (APFDigital)