La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) anunció un paro docente de 24 horas para este viernes 27 de marzo, que estará acompañado por una marcha provincial en Paraná. La medida fue resuelta en el marco del conflicto salarial con el gobierno provincial y de una serie de reclamos vinculados a las condiciones laborales y previsionales del sector.

Desde el sindicato señalaron que la medida responde a lo que consideran una política salarial insuficiente y a problemas detectados en las liquidaciones. En ese sentido, afirmaron que existen “errores en los recibos de sueldo —como proporcionales faltantes y escolaridad no incluida— que significan salario que falta para las familias docentes”.

El gremio también cuestionó el esquema salarial definido por el Ejecutivo provincial. Según indicaron, el Decreto 500/26 “otorga cifras en negro y posterga la discusión salarial hasta junio”, situación que —según sostienen— impacta directamente en los ingresos de los trabajadores de la educación.

En el comunicado, AGMER advirtió además sobre lo que interpretan como un contexto de avance sobre derechos del sector. En ese marco, señalaron que “los ataques permanentes contra el salario y los derechos de las y los trabajadores de la educación requieren de una respuesta colectiva”, y convocaron a la docencia entrerriana a movilizarse.

Otro de los puntos incluidos en el documento es la preocupación por posibles cambios en el sistema previsional docente. El gremio expresó su rechazo a eventuales modificaciones en la Ley 8732, que regula el régimen jubilatorio provincial, al considerar que podría afectar derechos adquiridos.

La medida de fuerza se llevará adelante el viernes 27 de marzo en toda la provincia y tendrá como actividad central una marcha provincial de antorchas a Casa de Gobierno en Paraná, a la que el sindicato convocó a participar a docentes de distintos departamentos de Entre Ríos.

Fuente: Ahora