Docentes y otros gremios se movilizaron en el marco del inicio de una huelga de 72 horas para rechazar “propuestas que no mejoran el salario” de los trabajadores de la educación, “desfinancian nuestra Caja de Jubilaciones y deterioran aún más nuestras condiciones de vida”, resaltaron desde AGMER, a la cual también se sumaron otros sindicatos estatales.





Docentes y otros gremios marchan en Paraná. (Foto: ElOnce)



La marcha provincial “por salarios dignos” se extendió a lo largo de diez cuadras para visibilizar el reclamo docente tras el rechazo a las propuestas del Ejecutivo; la columna avanzó desde la sede de Agmer Paraná en calle Laprida, avanzaron por Buenos Aires para “rodear” la Plaza 1º de Mayo, tomar por Urquiza hasta Corrientes, por donde se dirigieron hasta La Paz, para finalmente, llegar a Casa de Gobierno.





Docentes y otros gremios marchan en Paraná. (Foto: ElOnce)



Más de 90% de adhesión al paro

El secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, resaltó que “es una nueva marcha histórica en menos de dos meses, que claramente tiene que ver con la pelea por sueldos dignos y la defensa del Estado”.



Y sentenció: "Está claro que no hay campaña mediática, conferencia de prensa ni trolls que vayan contra la convicción de los trabajadores de la educación” porque “es legítimo nuestro reclamo”.





Marcelo Pagani (Foto: ElOnce)



El dirigente gremial expresó que “·la idea es hacer visible nuestra demanda en las calles de Paraná y no circunscribirla solamente al ámbito de la Plaza Mansilla.



Interrogado por Elonce sobre el acatamiento a la huelga, Pagani ratificó: “estamos arriba del 90 por ciento de adhesión en toda la provincia, más allá del amedrentamiento, de las persecuciones y aprietes que hace el gobierno”.



En tanto, el secretario general de AMET, Carlos Varela, comunicó, en el turno mañana, la adhesión al paro rondaba entre el 80 y 90% en las escuelas técnicas y se mantenía a la espera de los resultados del acatamiento en los otros turnos.



“Esperamos que el gobierno nos convoque para continuar dialogando y encontrar un arreglo entre sus posibilidades y las necesidades de los trabajadores”, coincidió al dar cuenta que la movilización fue porque "las bases pidieron convocar a acciones directas en conjunto con los gremios del Frente Gremial Docente Salarial".





Por su parte, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, completó: “Es una jornada provincial de lucha definida por la convocatoria tardía del gobierno provincial a la paritaria, por no reconocer la pérdida del poder adquisitivo en el primer semestre, porque sigue la política ajuste con miles de trabajadores despedidos en el orden nacional y porque el gobernador Rogelio Frigerio sigue apoyando las políticas neoliberales de ajuste del presidente Javier Milei”.

Muntes se mostró a la espera de una propuesta “para empezar a reconocer el salario de los trabajadores del Estado y para que renazcan la pérdida del poder adquisitivo en el primer semestre por la brutal devaluación de diciembre cuando asumió Milei”.



Los testimonios en la movilización

Luis Gálligo, histórico dirigente de CTA Entre Ríos, dijo presente en la movilización “como jubilado preocupado por la ley 8732, por la modificación que pretenden, porque es una ley extraordinaria que permite jubilarnos con el 82% móvil”.



“Los que más tienen en la provincia tienen que aportar para fortalecer la Caja de Jubilaciones”, exigió y comparó que, “a nivel nacional, lo recaudado a través del impuesto al cheque va al Anses para fortalecer los aportes”. “Hay que prever el sistema porque quieren hacernos pagar el costo a los jubilados por el mal desempeño de los dirigentes”, apuntó Gálligo.





Luis Gálligo, histórico dirigente de CTA Entre Ríos. (foto: Elonce)



En tanto, una docente proveniente de Concordia, se sumó a la marcha “porque los sueldos no nos alcanzan y no llegamos ni a fin de mes”. “No se puede más, la educación y la salud están mal; solo queremos un sueldo digno porque no llegamos a fin mes”, insistió.

Por su parte, una jubilada de Concepción del Uruguay, coincidió: “La situación es lamentable porque con nuestro sueldo no llegamos ni a los 15 días del mes. Participamos de la movilización porque creemos que podemos lograr algo, que se apiaden de nosotros”. Y a los funcionarios provinciales que comandan las negociaciones salariales les recordó “que también tienen padres”.



“Acompañamos el reclamo de los compañeros por una mejora salarial para emparejar la canasta básica, el costo de vida”, sumó un empleado de salud del hospital de Santa Elena.



Fuente: ElOnce