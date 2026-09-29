Docentes de la Facultad de Bromatología adhieren al paro de 72 horas que comienza este miércoles
Desde la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), afiliados en la Facultad de Bromatología de la UNER, informaron que los docentes de la casa local de estudios adhieren a los nuevas jornadas de protesta, con paro de 72 horas a partir de este miércoles 30 de septiembre.
La medida de fuerza se enmarca en el plan de lucha nacional en defensa de la Universidad Pública y por el efectivo cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Según explicaron desde el gremio, este nuevo paro se produce luego de que el Gobierno nacional volviera a formular una propuesta salarial del 3%, que las organizaciones sindicales consideran insuficiente frente al deterioro acumulado de los salarios y al mandato establecido por la Ley de Financiamiento Universitario.
“El Frente Sindical Universitario sostiene que la recomposición pendiente alcanza el 33,4% y reclama además el reconocimiento de la deuda salarial acumulada. La cuestión excede una discusión salarial. Está en juego el cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo. El artículo 5° de la Ley 27.795 establece la actualización de los salarios docentes y no docentes y dispone que las negociaciones paritarias aseguren una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC. A esto se suma una situación institucional que AGDU considera especialmente grave: la continuidad del conflicto se produce mientras permanece vigente una medida cautelar vinculada con la aplicación de los artículos 5° y 6° de la ley. La propia Corte Suprema informó que el litigio iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional tiene entre sus objetivos el cumplimiento inmediato de esas disposiciones”, explicaron en un comunicado.
Y agregaron: “Los propios datos oficiales permiten dimensionar el deterioro salarial. En el Decreto 759/2025, el Poder Ejecutivo reconoció que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente universitario habían aumentado 128,49%, mientras que el IPC acumuló 220,45% durante el mismo período”.
Desde AGDU cuestionan que, frente a esta realidad, se presenten porcentajes parciales como si constituyeran una recomposición suficiente: “Las cifras deben compararse con la inflación acumulada, con el salario real perdido y con las obligaciones que establece la ley; no pueden utilizarse porcentajes aislados para ocultar el deterioro efectivo de los ingresos”, expusieron.