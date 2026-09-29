Desde la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), afiliados en la Facultad de Bromatología de la UNER, informaron que los docentes de la casa local de estudios adhieren a los nuevas jornadas de protesta, con paro de 72 horas a partir de este miércoles 30 de septiembre.

La medida de fuerza se enmarca en el plan de lucha nacional en defensa de la Universidad Pública y por el efectivo cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.



Según explicaron desde el gremio, este nuevo paro se produce luego de que el Gobierno nacional volviera a formular una propuesta salarial del 3%, que las organizaciones sindicales consideran insuficiente frente al deterioro acumulado de los salarios y al mandato establecido por la Ley de Financiamiento Universitario.



“El Frente Sindical Universitario sostiene que la recomposición pendiente alcanza el 33,4% y reclama además el reconocimiento de la deuda salarial acumulada. La cuestión excede una discusión salarial. Está en juego el cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo. El artículo 5° de la Ley 27.795 establece la actualización de los salarios docentes y no docentes y dispone que las negociaciones paritarias aseguren una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC. A esto se suma una situación institucional que AGDU considera especialmente grave: la continuidad del conflicto se produce mientras permanece vigente una medida cautelar vinculada con la aplicación de los artículos 5° y 6° de la ley. La propia Corte Suprema informó que el litigio iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional tiene entre sus objetivos el cumplimiento inmediato de esas disposiciones”, explicaron en un comunicado.



Y agregaron: “Los propios datos oficiales permiten dimensionar el deterioro salarial. En el Decreto 759/2025, el Poder Ejecutivo reconoció que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente universitario habían aumentado 128,49%, mientras que el IPC acumuló 220,45% durante el mismo período”.



Desde AGDU cuestionan que, frente a esta realidad, se presenten porcentajes parciales como si constituyeran una recomposición suficiente: “Las cifras deben compararse con la inflación acumulada, con el salario real perdido y con las obligaciones que establece la ley; no pueden utilizarse porcentajes aislados para ocultar el deterioro efectivo de los ingresos”, expusieron.

