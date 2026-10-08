La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), afiliados en la Facultad de Bromatología – UNER, informó que los docentes universitarios continúan el plan de lucha nacional en defensa de la Universidad Pública y por el efectivo cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

En Gualeguaychú, la movilización tendrá lugar en horas de la tarde. La convocatoria local prevé una concentración en 25 de Mayo y Perón y marcha hacia Plaza San Martín, a partir de las 16:30 horas (a confirmar).

El Frente Sindical Universitario sostuvo que la recomposición pendiente alcanza el 33,4% y reclama además el reconocimiento de la deuda salarial acumulada. Desde la entidad gremial, manifestaron que “la cuestión excede una discusión salarial. Está en juego el cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo. El artículo 5° de la Ley 27.795 establece la actualización de los salarios docentes y no docentes y dispone que las negociaciones paritarias aseguren una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el Indec”.

Y agregaron: “La defensa de la Universidad Pública implica también defender las condiciones materiales que hacen posible sus funciones esenciales: docencia, investigación, extensión, formación de profesionales, becas estudiantiles, hospitales universitarios e infraestructura. Por eso reclamamos: el cumplimiento efectivo e inmediato de la Ley 27.795; la recomposición salarial del 33,4% y recuperación del poder adquisitivo perdido; paritarias reales, con negociación colectiva efectiva; actualización de las becas estudiantiles para garantizar ingreso, permanencia y graduación; presupuesto suficiente para sostener la docencia, investigación y extensión.; financiamiento adecuado para los hospitales universitarios; y respeto irrestricto a las decisiones emanadas de los poderes Legislativo y Judicial”.

Por último, AGDU ratificó su compromiso con “una Universidad Pública, gratuita, inclusiva y de calidad, y convoca a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a acompañar las acciones de visibilización y protesta”.