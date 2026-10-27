La Federación que nuclea a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional –Fagdut– resolvió realizar un paro de 96 horas sin asistencia a los lugares de trabajo de forma de ratificar la continuidad del plan de lucha en favor de la defensa de las universidades nacionales.

La primera medida de fuerza se llevará a cabo esta semana, precisamente mañana miércoles, y las otras tres se realizarán durante el mes de noviembre; el martes 3, jueves 12 y lunes 16 de noviembre.

La medida fue tomada por Fagdut luego de realizarse su Congreso este fin de semana con la presencia de 28 seccionales de todo el país. Entre los reclamos se suma la cuestión salarial, la no aplicación de la vigente Ley de Financiamiento Universitario y el presupuesto del año próximo.

"Estas políticas de desmantelamiento del Gobierno causan un daño muy difícil de reparar", señaló el Secretario General de Fagdut, Ricardo Mozzi, y habló del "éxodo docente".

De esta manera, no habrá clases presenciales ni virtuales en las 30 facultades regionales que posee la UTN, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Centro de Estudios Bariloche.

"Si hay algo que quedó claro en todas las marchas federales es el vínculo entre el pueblo argentino y la universidad pública", señaló el dirigente docente, y dijo que "la ciudadanía está dispuesta a defender las universidades nacionales".