Docentes a dedo: “Acordamos una suba del código de traslado del 22%”

Además, agregó que “hay muchísimas docentes que se arreglan entre ellas, y entre todas le pagan a una el combustible y se les abarata muchísimo. Depende de cada una; nosotros ya arreglamos los aumentos con la paritaria gremial y estuvieron de acuerdo”. “Además cada uno elige dónde trabajar porque cada uno va a los concursos y elige dónde trabajar, nadie te obliga a trabajar lejos o cerca de tu casa. Cada uno elige el lugar”, lanzó Marta Landó y agregó: “Quedan muchas veces docentes del lugar sin trabajar porque lo toman trabajadores de otras localidades. Cada uno elige”. Para resumir este punto aclaró que “siempre hay gente del lugar que quiere esos cargos. Nosotros tenemos profesorados en todos los Departamentos, por lo cual, siempre hay gente de la zona. Muchos docentes de Gualeguaychú o de Gualeguay les ganan a sus colegas de Islas que quieren trabajar en su lugar”. Los gastos y cargos La referente del Consejo General de Educación, explicó que en la paritaria también se acordó el Código 177 “que es el desfasaje que deja el Fonid que Nación no lo paga hace dos años”. Al respecto detalló que cobrarán 660 pesos en marzo y 750 pesos en mayo para la compra de útiles escolares como fotocopias”. Luego, retomó el punto del código de traslado y los costos que representan viajar hasta Ceibas o Islas y aseguró que muchos docentes toman estos cargos porque “les pagan zona inhóspita y cobran muchísimo. Entonces, hay gente que percibe el código por el transporte y también la zona. Entonces es muchísimo mayor el salario que cobran trabajando en Islas”. “Siempre se van a quejar. Los docentes acordaron este acuerdo y hay otros que no están conformes”, expresó Marta Landó a ElDía y agregó: “En este momento de crisis, a mucha gente le va a faltar; y sobre todo nos da mucha bronca ver a los chicos con carencias, que gracias a los comedores escolares se sostiene esta situación. Tenemos que ponernos de parte de la sociedad, de los alumnos y de las familias argentinas”. “Es lógico que con lo que han aumentado los combustibles no les alcance, pero todo depende de las distancias y de los lugares”, explicó. ¿Es posible un colectivo para los docentes? En cuanto a la posibilidad de contar con un transporte para el sector docente, Landó fue categórica en su respuesta: “El transporte se les pone a los chicos de la zona para llevarlos a las escuelas . Eso se paga con las becas rurales, pero nunca podemos prever que los docentes vengan de otros lugares porque esa es la situación de cada uno”.