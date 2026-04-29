Según difundió el gremio a través de sus redes sociales, la convocatoria se enmarca en la defensa de la Caja de Jubilaciones y del sistema previsional, el reclamo por salarios dignos y el rechazo a políticas de ajuste en el ámbito educativo.

En ese marco, desde Agmer invitaron a la comunidad a sumarse y acompañar la jornada, que contará con una olla popular y números artísticos como parte de las actividades previstas.

Asimismo, reiteraron su postura en contra de la inminente reforma previsional y remarcaron la consigna de sostener los derechos adquiridos. “Con nuestros derechos, ni un paso atrás”, expresaron desde la organización sindical.

La vigilia se da en el marco de la reapertura de la paritaria salarial, ya que días atrás el Gobierno provincial convocó a reanudar las negociaciones: la cita es el jueves 7 de mayo a las 15, instancia en la que se espera que continúen las discusiones en torno a salarios y condiciones laborales del sector.

Fuente: APF