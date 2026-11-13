Los gremios de docentes entrerrianos rechazaron la oferta salarial realizada por el gobierno provincial en paritarias. La instancia tuvo lugar en la Secretaría de Trabajo, tras un cuarto intermedio de 72 horas donde los maestros analizaron con las bases lo ofrecido por la Casa Gris, que contemplaba un incremento del 4%, un mínimo garantizado de $1 millón y otros puntos.

“No ha habido una nueva oferta, sí hemos desde los cuatro sindicato rechazado y hemos dicho que precisamos una propuesta que contenga un recupero salarial”, apuntó Lía Fimpel, secretaria Adjunta de Agmer, tras la reunión. En contacto con los medios, la dirigente sostuvo además: “Precisamos un aumento al básico y no queremos más montos en negro, porque son inconstitucionales”.

Fímpel resaltó que se fijó una audiencia de conciliación administrativa, en el marco de la Ley de Paritarias, emplazando al gobierno para que haga una nueva oferta. Subrayó luego que el Congreso del gremio está reunido e informará pronto cuáles son sus determinaciones luego del rechazo.

Fuente: Ahora