Las áreas de Trabajo y de Educación, dependientes del Ministerio de Capital Humano, no llegaron a un acuerdo salarial tras una reunión este martes con los cinco gremios docentes a nivel nacional. En la reunión estuvieron los ministros de Educación provinciales y la negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo a las 11.

Luego del paro docente de este lunes, que tuvo una adhesión dispar a nivel nacional, los gremios, tanto CTERA como aquellos nucleados en la CGT, se reunieron con las autoridades gubernamentales y no llegaron a un acuerdo en paritarias por el piso del salario de los docentes en todo el país. El Secretario General del Consejo Federal de Educación, José Thomas, propuso una oferta de $310.000. En el encuentro estuvieron también Omar Yasín (Trabajo) y Carlos Torrendell (Educación).

Las organizaciones sindicales, en tanto, continuarán sus medidas de fuerza en reclamo de un aumento de salarios y del pago del Fondo Compensador y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Desde la Secretaría de Educación habrían confirmado los recursos financieros destinados al Fondo Compensador y a los programas de Evaluación e Información Nacional.

Luego de participar de la reunión con autoridades nacionales y provinciales, Sergio Romero, Secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA), remarcó la distancia que existe con la iniciativa del Gobierno: "Ofrecimos una propuesta concreta de un salario mínimo de $450.000, que está más de la mano de la realidad y con el impacto negativo de los salarios".

"Lo que ofrece el Gobierno no tiene nada que ver con la realidad de los salarios y el impacto que ha tenido la inflación. Asimismo, el docente ha perdido en su salario calidad porque ya no se hace el aporte para el Fondo Nacional de Incentivo Docente", reiteró. A su vez, aseguró que "no vamos a hacer medidas de fuerza hasta el próximo martes"