Un nene de dos años y medio se quedó encerrado en el jardín maternal "De Paso Paseo" ubicado en la localidad bonaerense de La Plata, donde tuvieron que acudir los bomberos para rescatarlo.



El menor se quedó dormido, los docentes nunca se dieron cuenta y se retiraron del establecimiento, cerrando con llaves el lugar.



Cuando los padres llegaron al establecimiento, cuarenta minutos más tarde del horario de salida debido a un retrasado, se encontraron con el lugar cerrado pero con su hijo adentro, solo y llorando.



Después de un llamado al 911, los bomberos se hicieron presentes en el lugar. Cuando estaban a punto de romper la puerta con una barreta, aparecieron una docente y la directora del jardín para abrir la puerta.



"La directora no sabía que decir. Solo decía perdón, no supo dar ninguna explicación", dijo un vecino que observó la situación y dio aviso a la policía. "Los padres estaban furiosos con las autoridades. Tuvieron que frenarlos los bomberos, porque querían agredir a las autoridades", añadió.



Según fuentes policiales, el menor no presentaba lesiones y sí buen estado de salud, mientras que las autoridades informan que el menor se quedo dormido "en el sector de peluches". (m1)