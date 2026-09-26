Los docentes universitarios anunciaron un paro de actividades para este miércoles 30 de septiembre. La medida de fuerza, que podría extenderse hasta 72 horas, fue definida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) durante un plenario realizado el pasado viernes, con el objetivo de coordinar acciones junto a la Conadu Histórica.

El gremio precisó que la huelga se suspenderá únicamente si el Gobierno cumple, antes del martes 29, con la recomposición salarial del 33,4% establecida en la Ley de Financiamiento Universitario. Hasta el momento, la propuesta oficial del Gobierno alcanzó un 3%, la cual fue rechazada por los docentes al considerar que aún persiste una deuda de actualización salarial cercana al 30%.

La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, se refirió a la situación actual del sector y la necesidad de fortalecer la organización frente a las políticas del gobierno de Javier Milei:

El objetivo es fortalecer la organización colectiva frente a un contexto que está marcado por la fragmentación e individualismo impulsados por el gobierno de Javier Milei.

Este desacuerdo en las paritarias derivó además en la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, la cual ya tiene fecha prevista para el 15 de octubre.