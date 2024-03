El Frente Sindical de las Universidades Nacionales (FEDUN) que nuclea a las principales gremiales universitarias mantuvo una reunión ayer por la tarde luego del fracaso en las negociaciones paritarias del Gobierno y, ante la crisis presupuestaria, avanzaron en la convocatoria de una medida de fuerza.



"Las trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales hemos perdido más de un 50% del salario desde el mes de diciembre 2023. Por otra parte el Gobierno Nacional tergiversa el sentido básico de una paritaria y no ofrece las garantías mínimas de un espacio de negociación que permita dar respuesta a nuestras demandas", manifestaron en un comunicado.



Para la gremial universitaria, la actitud en las paritarias "es correlativa al ataque del Gobierno Nacional a las organizaciones sindicales y los derechos laborales". Ante ello, recordaron que la educación "es un derecho, no un servicio".



"Las trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales hemos perdido más de un 50% del salario desde el mes de diciembre 2023. Por otra parte el Gobierno Nacional tergiversa el sentido básico de una paritaria y no ofrece las garantías mínimas de un espacio de negociación que permita dar respuesta a nuestras demandas", manifestaron en un comunicado, publicó Diario Uno Entre Ríos.



(Fuente: APFDigital)