Los docentes universitarios entrerrianos nucleados en AGDU iniciarán este martes una semana completa de paro que se extenderá hasta el 30 de mayo, en adhesión a la medida dispuesta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

La decisión fue adoptada por el plenario de secretarios y secretarias generales de la federación, que resolvió profundizar el plan de lucha por el conflicto que mantiene con el Gobierno nacional.

Qué reclaman los gremios

Desde Conadu señalaron que la protesta responde al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la falta de convocatoria a paritarias.

Además, advirtieron que la situación salarial y presupuestaria continúa afectando el funcionamiento de las universidades públicas.

Cómo será la semana de protesta

Durante estos días se prevén jornadas de visibilización, clases públicas y acciones callejeras en distintas universidades del país.

La federación también anticipó que buscará articular medidas junto al Frente Sindical Universitario.

Otras acciones definidas por Conadu

Entre las resoluciones votadas, el plenario acordó realizar una protesta frente al Palacio Pizzurno, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar la apertura de paritarias y exigir una audiencia con las autoridades nacionales del área educativa.

Asimismo, definió impulsar una campaña digital nacional en defensa de la universidad pública y solicitar una reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional para abordar condiciones laborales y temas vinculados al Convenio Colectivo de Trabajo.

Fuente: AHORA