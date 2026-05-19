El conflicto entre el sistema universitario público y el Gobierno se profundiza por el ajuste financiero de las casas de altos estudios. Tras la falta de respuestas oficiales a las demandas salariales y presupuestarias, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió avanzar con una nueva semana de paro nacional en todas las universidades públicas del país, que se llevará a cabo entre el 25 y el 31 de mayo.

La decisión fue tomada por el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales del gremio, en un clima de creciente malestar docente. Esta nueva etapa de lucha se da como respuesta directa a lo que consideran un incumplimiento deliberado de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la gestión Milei, así como a la parálisis total de las negociaciones paritarias.

Desde la conducción de CONADU fueron tajantes al explicar los motivos de la huelga. “La voz del pueblo argentino se escuchó muy fuerte el 12 de mayo pasado: la universidad pública se defiende. El Gobierno nacional respondió con ajuste. Nosotros respondemos con más lucha”, sentenció Clara Chevalier, secretaria general de la federación. La referencia a la Marcha Federal Universitaria no es menor, ya que aquella movilización masiva de más de un millón de personas marcó un hito en la resistencia contra los recortes presupuestarios.

El diagnóstico económico que presentan los gremios es alarmante: según las cifras difundidas por Conadu, los salarios universitarios acumulan una caída del 34% en su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. Sin actualizaciones paritarias desde octubre de 2024, muchos de los cargos iniciales de la carrera docente e investigación quedaron por debajo de la línea de la canasta básica, una situación que la federación define como “insostenible”.