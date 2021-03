En esta ocasión, las banderas se colocaron frente a la Municipalidad de Gualeguaychú, continuando luego con una marcha hacia la Dirección Departamental de Escuelas y el final de la misma que fue frente al edificio escolar ubicado en Bulevar 2 de Abril.

protesta escuela pablo haedo 01.jpeg

La docente de la institución, Norma Bentancour explicó a ElDia que “tenemos dos divisiones que no han comenzado sus clases, porque todavía no han sido autorizadas por el CGE. Se trata de dos divisiones del a orientación en Turismo que pertenecen al turno mañana. Son 34 chicos, 22 de Cuarto Año y 12 de Sexto Año, los que no han podido comenzar sus clases y lo más grave es que actualmente no figuran como alumnos del establecimiento, dado que pertenecen a una División que para el CGE no existe”.

En relación a las negociaciones y propuestas presentadas por el CGE, la docente sostuvo que “nos han tomado el pelo, la única oferta que han presentado, que en realidad no es una propuesta formal, solamente se ha conversado sobre el tema, es que los chicos se cambien de turno o cambien de orientación”, expresando que “es algo fuera de lugar, no es posible que por cuestiones meramente burocráticas, los chicos tengan que cambiar de turno, de orientación escolar, algo que desde siempre han podido elegir”.

protesta escuela pablo haedo 02.jpeg

En tanto, explicó que “no es una orientación nueva, fue creada en 2015, inicialmente fue en el turno tarde y, por la cantidad de alumnos que se fueron sumando a esta orientación, en 2016 se abrió una división en el turno mañana. Es una orientación elegida porque al estar en una ciudad turística, muchos de los chicos encuentran una salida laboral casi enseguida a terminar su carrera secundaria. Por eso llama mucho la atención que el CGE no contemple a estas dos divisiones, cuando en los años anteriores no opuso reparo alguno”.