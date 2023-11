Los gremios docentes Agmer, AMET y Sadop y el estatal ATE resolvieron iniciar medidas de fuerza en caso de que no haya una propuesta salarial que sea superadora del 8,3% que el Gobierno provincial ofreció y decidió abonar independientemente de la postura que adopten los gremios.



ATE anunció un paro de 48 horas que se realizará los días miércoles 29 y jueves 30 de noviembre. La decisión se tomó en un plenario gremial que se convocó para discutir la propuesta y tomar una determinación.



El titular del gremio, Oscar Muntes, había anticipado que había un “descontento” por el porcentaje ofrecido. “No alcanza ante la necesidad que tenemos los trabajadores de tener un salario que nos merecemos”.



Docentes



También AMET anunció un paro, pero de 72 horas: 29 y 30 de noviembre y martes 5 de diciembre. Además puso plazo para recibir una propuesta superadora: aguardará hasta este martes 28. El gremio de docentes técnicos exige un retroactivo del 10% a octubre, una suba no menor al 10% para noviembre y diciembre, y que la recomposición salarial anual se ubique, como mínimo, en un 7% por encima de la inflación acumulada.



Agmer definió en Congreso rechazar la propuesta y exigir al Gobierno provincial que, no más allá del día 28 de noviembre, presente una pauta salarial que contenga un aumento retroactivo de no menos del 10% de los salarios del mes de octubre.



Piden también un aumento de no menos del 10% para los salarios de cada uno de los meses de noviembre y diciembre, con la garantía de que se liquide de manera automática y con los haberes del mes en curso la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial liquidada, una vez conocida la inflación acumulada de noviembre y diciembre. Y que la recomposición salarial anual no sea inferior -como mínimo- a un 7% por encima de la inflación acumulada anual.



El gremio anticipó que, si el Gobierno accede a todas las exigencias, firmará el acuerdo; no obstante “en caso de no haber respuestas, mandatará a la Comisión Directiva Central a definir las estrategias a seguir, pudiendo adoptar las medidas de acción sindical”.



Por su parte, Sadop solicitó que se otorgue “a la brevedad” un aumento salarial retroactivo a octubre, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, que “supere al índice inflacionario correspondiente a dicho período”.



Si bien dejó en claro su voluntad de diálogo en el marco de la negociación paritaria, exigió “una respuesta concreta en el corto plazo” y definió que, de no haberla, se evaluarán “las medidas de acción directa que se consideren más oportunas para defender los derechos de los trabajadores de la educación privada entrerriana”.



