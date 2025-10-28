El lunes, post triunfo electoral de Javier Milei, la divisa al público bajó 55 pesos o 3,6% en el Banco Nación, lejos del mínimo de $1.370 que tocó por la mañana.

Sin embargo, este martes el dólar minorista asciende 45 pesos o 3,1% en el día, a $1.505 para la venta en el Banco Nación. La divisa venía de ceder 3,8% en la sesión del lunes post electoral.

Por su parte, el dólar blue avanza a $1.490.

