Pese al auxilio de Estado Unidos, el gobierno no logra estabilizar la crisis económica y cambiaria en la previa de las elecciones.

El dólar en el Banco Nación extiende a 20 pesos o 1,3% la ganancia de este martes, a $1.515 para la venta en el Banco Nación, con lo que iguala el máximo histórico del 19 de septiembre último.

El dólar mayorista es negociado a $1.490, con una ganancia de 15 pesos o 1% en el día, en un récord nominal. Posturas institucionales, que analistas atribuyen al Tesoro de los EEUU le ponen techo a los negocios en ese nivel, a solo un peso del techo de las bandas cambiarias, hoy en 1.491,07 pesos.

El dolar blue marca un nuevo récord

El precio del dólar blue sube 30 pesos este martes, a $1.435 para la veta un nuevo máximo nominal, por encima de la anterior marca de $1.520 del 19 de septiembre último.