El Ministerio de Economía, con Sergio Massa a la cabeza, avanza para implementar del “Dólar Soja II”, segunda parte del programa ya aplicado meses atrás para sumar dólares a las flacas arcas del Tesoro. La medida en aquel momento fue tomada con el objeto de que se liquidarán granos, obteniendo ingresos en la primera edición de más de 7 mil millones de dólares. De ese total, poco más del 3% fue aportado por Entre Ríos.

El periodista especializado en Economía, Maximiliano Montenegro, señaló que el incremento del dólar blue, que el jueves cerró en casi $320, es lo que denominó “el final de la paz cambiaria". Y esa es la confirmación de que otra vez el gobierno está escaso de dólares, y por tal razón extremará medidas para cuidar las reservas por el lado de las importaciones, restringiendo aún más las importaciones y obligado a que las empresas usen los dólares propios para las operaciones.

Y en ese sentido, y de manera exclusiva, AHORA supo que que Sergio Massa convocó para hoy 18 a empresarios cerealeros, avícolas, entre otros de distintos sectores económicos, para anticipar que habrá nuevo dolar soja, el Dólar Soja II, en diciembre y anuncios adicionales para economías regionales.

Para Maximiliano Montenegro, el valor de ese dólar “podría estar alrededor de 230 pesos por dólar”. “El gobierno estima que hay en stock 12 millones de toneladas de soja de la cosecha pasada, pero las cerealeras son más cautas: estiman 9 millones y que se podrían liquidar 5 millones en diciembre. Así mientras el gobierno cree que podrían liquidar como mínimo 5000 millones de dólares adicionales, las cerealeras hablan de 3000 millones de dólares", señaló el especialista.

Para el grupo de especialistas de Sergio Massa, queda stock de granos para liquidar y obtener 5.000 millones de dólares.

"Cómo sea, para el gobierno el nuevo dólar soja no solo le permitiría acumular dólares necesarios para las reservas para pasar el verano, sino recaudar vía retenciones unos 300.000 millones de pesos, clave para acercarse a la meta fiscal de este año de un déficit primario (antes de Intereses) de 2,5% del PBI", aclara el periodista.

“Esa nueva disposición del Dólar Soja II tendría el interrogante de si en el futuro inmediato lo van a extender o no para la nueva cosecha, a partir de marzo y abril”, agregó Montenegro, para quien la actual escasez de divisas no dejará al gobierno más alternativa que extenderlo “porque si no nadie les va a liquidar”. “La duda -agrega- es si ya empezar a aplicarlo ahora a partir de diciembre/enero para conseguir tal vez unos 5.000 millones de dólares adicionales porque las arcas del Estado están muy cortas con los dólares para pasar el verano y llegar hasta la cosecha gruesa de marzo/abril”.

En síntesis, para Maximiliano Montenegro, Sergio Massa “no solo está cuidando las reservas con restricciones por el lado de las importaciones, sino que también está buscando mecanismos para conseguir más dólares por el lado de la oferta y por eso evalúa anunciar el Dólar Soja II”. Y suma además que en el gobierno “quieren instrumentar antes de fin de mes el swap de monedas con China para poder obtener unos 5.000 millones de dólares a partir de convertir yuanes a la moneda norteamericana y de esa manera poder ir pagando en los próximos meses parte de las importaciones que se realizan de China. Es decir, pagarlas directamente con yuanes y no usar reservas en dólares del Banco Central”.