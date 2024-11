Las lesiones no le dan tregua a Lionel Scaloni y la lista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas sufrió una nueva baja: Germán Pezzella quedó desafectado de la delegación debido a una lesión muscular en el gemelo derecho. De esta manera, el central no estará disponible para visitar a Paraguay el jueves 14 de noviembre y para recibir a Perú el martes 19.

A pesar de que el estratega de la albiceleste lo había incluido en la nómina de futbolistas para la fecha FIFA, el defensor ya se había perdido los últimos tres partidos con River Plate (contra Banfield, Instituto y Barracas Central) y se iba a sumar a las prácticas entre algodones. Sin embargo, a pesar de que el futbolista se exigió al máximo para poder incorporarse al plantel de la Scaloneta, el cuerpo médico del Millonario y del combinado nacional decidieron no arriesgarlo.

“El defensor de River Plate, Germán Pezzella, será baja para los dos partidos de Eliminatorias sudamericanas”, confirmó la Albiceleste en su cuenta de X (antes Twitter) a primera hora de la tarde. A raíz de esta noticia, el fútbol local no tendrá ningún representante en el plantel, ya que Marcos Acuña tampoco fue convocado por problemas físicos.

Pezzella no iba a poder entrenarse a la par de sus compañeros y era muy complicado que pudiera sumar minutos a lo largo de los dos encuentros, a pesar de que el cuerpo técnico creía que iba a poder llegar en óptimas condiciones. El central arrastra dicho problema muscular desde la eliminación contra Atlético Mineiro por Copa Libertadores. Después del segundo encuentro de la serie, Marcelo Gallardo no pudo contar en las últimas tres fechas con el ex Betis.

Esta baja se suma a la de Nicolás González, que también había sido incluido en la primera lista oficial de convocados por el director técnico. El extremo de la Juventus también había quedado afuera en última instancia de cara a la fecha FIFA de octubre. En ese entonces, el futbolista sufrió una distensión muscular en el cuádriceps en el partido contra el Leipzig por la UEFA Champions League. Al igual que Pezzella, desde el banco de la albiceleste esperaron hasta último momento para analizar si estaba en condiciones de jugar.

La buena noticia para Scaloni es que podrá contar con la presencia de Cristian Romero. El Cuti, que se había perdido el partido contra Venezuela por acumulación de tarjetas en la pasada fecha de eliminatorias, llegó en plenitud a la Argentina. De hecho, volvió a jugar con el Tottenham en el último encuentro, ya que también arrastraba algunas molestias.

De esta manera, los otros jugadores que estarán a disposición para la zaga central serán Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nehuén Pérez y Lisandro Martínez, que también es moneda de recambio de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo. Mientras que en el costado derecho de la defensa llegaron Nahuel Molina y Gonzalo Montiel sin inconvenientes.

No obstante, el combinado nacional bicampeón de América mantiene una buena distancia en lo más alto de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 22 unidades, seguido por Colombia 19 puntos. Por detrás, se encuentran Uruguay y Brasil empatados en 16 cosechas.

La doble fecha comenzará el jueves 14 de noviembre en Asunción, cuando Argentina visite a Paraguay desde las 20.30. La Albirroja cambió completamente desde la llegada de Gustavo Alfaro y se metió en puestos de clasificación directa al Mundial de 2026. Por su parte, la acción se cerrará el martes 19 en la Bombonera, donde los comandados por Lionel Messi recibirán a Perú a partir de las 21. Al revés de su anterior rival, la Blanquirroja atraviesa un delicado momento y solo sumó seis unidades, un punto más que Chile, que está en el fondo de la tabla.