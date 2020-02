Dolor en el automovilismo y el carnaval por la muerte de Patricio González

Patricio González, apodado Pato, integraba el equipo de auxiliares de pista y oficiaba de banderillero cuando fue atropellado tras un despiste, por el auto del piloto Nicolás Ghirardi también entrerriano, oriundo de Nogoyá.

En el carnaval de Gualeguaychú también sacudió la noticia de su muerte, principalmente entre sus compañeros de batucada en Ara Yeví. En la página de Facebook de Sonido de Parche escribieron: "Hoy no tenemos alegría, hoy no tenemos consuelo.. hoy se nos fue un compañero, un amigo, una persona positiva, alegre, siempre con ganas, a pesar de ser su primer año con nosotros.. alguien que con sacrificio llegaba a los ensayos pero siempre con energía y un abrazo de aliento.. Todavía estamos en shock por tu partida Pato querido.. queremos hacerle llegar a sus familiares y amigos toda nuestra fuerza para tan terrible momento.. No tenemos palabras.. aun no podemos creer.. Pato querido nos dejaste una huella marcada.. te vamos a extrañar amigo.. QEPD"